Keylor Navas contó qué lo saca de quicio de su esposa e hijos y que para él no es negociable

Keylor Navas reveló lo que lo hace perder la paciencia en su casa. Tomada de X Pumas. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Para Keylor Navas, la impuntualidad no es negociable y es una de las cosas que lo sacan de sus casillas.

El portero del Pumas de México reveló algunas cosas que, posiblemente, la gente no sepa de él, a través de su canal de YouTube y afirmó que es una persona muy puntual.

“Me gusta llegar puntual siempre y me estreso cuando debemos llegar a una hora y vamos tarde. O cuando no vamos tarde, pero se está atrasando la familia; ahí me pongo un poco estresado y comienzo a meter presión hasta llegar a caer mal”, dijo el Halcón.

LEA MÁS: Keylor Navas se topó con el mejor portero en la historia de Pumas y esto fue lo que sucedió

Keylor sorprendió con algunos de sus gustos: le gusta cuidar bonsáis, para él es divertido y él y su esposa Andrea Salas tienen algunos.

“Probablemente algo que no sepan de mí es que me gusta cocinar. Me gusta hacer paella, un asadito, hay un plato que me gusta mucho que hago en eventos especiales es salmón con una reducción de vino.

“Me gusta pescar, me relaja bastante, me ayuda a trabajar la paciencia y nos vamos a pescar mar adentro y me encanta conectar con la naturaleza, ver delfines, tortuga y es un momento que a veces se vuelve familiar, porque los chicos nos acompañan”, contó.

LEA MÁS: Hija de Keylor Navas confiesa con una foto que la relación con su mamá tiene sus peleas

El tico se dio el gusto de conocer a Kamaru Usman, peleador de la UFC. AFP. (Alex Menendez/AFP)

Otros deportes

En cuanto a otros deportes, Navas reveló que le encanta la UFC y ha podido compartir con el español - georgiano Ilia Topuria y con el nigeriano Kamaru Usman.

“Me encanta la UFC (artes marciales mixtas), es un deporte de mucho sacrificio, en donde los deportistas entrenan muchísimo y me gusta el motocross, me desestresa verlo, me parece increíble lo que pueden hacer los corredores.

LEA MÁS: Periodista argentino explotó y le tiró fuertemente a Keylor Navas por irse a Pumas

“Tengo un equipo de motocross en Costa Rica, los chicos están corriendo el campeonato nacional y ojalá puedan ir a competencias internacionales”, destacó.