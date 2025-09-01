Legionarios

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, habló de la realidad que la familia está viviendo en México

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas contó parte de los planes familiares que están por dar en México

Por Sergio Alvarado
Keylor Navas estuvo junto a su esposa Andrea Salas en la despedida de Luka Modric.
Andrea Salas afirma que la familia se está acomodando en México poco a poco. (Cortesía/Cortesía)

Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, guardameta costarricense del Pumas de México, dio algunos detalles sobre cómo ha sido la vida de la familia en la capital azteca.

La exmodelo contestó un par de preguntas en las afueras del estadio de la Ciudad Universitaria, sede del conjunto felino sobre cómo se sienten y adaptan al país.

Salas afirmó que todavía se están acomodando, pero que sus hijos ya van para México para inscribirlos en la escuela.

“Nos parece precioso, la gente es supereducada y nos han tratado muy bien. La gente es muy cálida, el estadio está increíble, la ciudad deportiva también”.

“Estamos acoplándonos, ahorita vienen los niños que ya entran a la escuela, pero todo bien, todo ha estado perfecto”, comentó.

Navas llegó a finales de julio a México y llegó al cuadro felino hasta junio del 2026.

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

