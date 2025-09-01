Keylor Navas ni tocó bola contra el Atlas en agónico triunfo de Pumas

Keylor Navas ni siquiera tocó bola en el duelo de este domingo en la tarde entre su equipo, el Pumas contra el Atlas.

El partido fue disputado pero de baja calidad. (AFP/AFP )

Fue un partido malo y que terminó bajo un torrencial aguacero, en el estadio Olímpico Universitario, y acabó con un marcador de 1 a 0, favorable al equipo de Keylor.

El gol cayó al minuto 91 (dieron once de reposición), luego de un saque de esquina, al que llegó solo y con el pie Aaron Ramsey, futbolista Galés.

Navas, salvo algunos saques de puerta y devoluciones de sus compañaeros, no tuvo mucho que hacer. Lo más peligroso fue una jugada iniciando el segundo tiempo, con un pase de profundidad donde el Halcón salió bien a achicar, pero el remate del delantero del Atlas se estrelló en un defensa que también llegó a la cobertura.

Fue un partido de muy baja calidad, por algo los equipos están lejos del liderato. Pumas es décimo, con nueve puntos y los Zorros se ubican en la posición 15, con apenas cinco unidades.

Antes del partido, Navas dijo en TUDN que aún tiene un deseo por cumplir en el fútbol.

Keylor Navas tuvo poquísimo trabajo ante Atlas. (Tomada de X/Tomada de X)

“Nunca he llegado a ningún equipo a intentar ser mejor que otro, sino intentar escribir mi historia, me gustaría que me recuerden como un futbolista que siempre dio todo. Sueño con ir a otro mundial con la selección”, expresó Navas, en una entrevista que fue difundida antes de iniciar el partido.

Navas está en la lista de convocados que este lunes deberán ponerse a las órdenes de Miguel el “Piojo” Herrera, para los partidos eliminatorios, ante Nicaragua, de visitantes, el viernes 5 de setiembre y ante Haití el martes 9 de setiembre en el estadio Nacional.

Costa Rica integra el grupo C de la ronda final de la eliminatoria, con Nicaragua, Haití y Honduras. El ganador de la llave clasificará al Mundial y dos mejores segundos lugares enfrentarán el repechaje internacional de la FIFA.