Keylor Navas disputará su primer clásico entre Pumas y América

Keylor Navas enfrentará por primera vez con Pumas al América en la Liga MX (X de Pumas/X de Pumas)

Keylor Navas y Pumas visitarán este sábado a las 9:05 p. m. (hora tica) al América, en una edición más del clásico capitalino, uno de los partidos que más atracción causan en la capital azteca.

Jugar ante las Águilas es toda una experiencia, la mejenga que los aficionados felinos tienen marcada en el calendario ante su gran archirrival y con el cual no perdonan perder.

El choque en esta ocasión no será en el Estadio Azteca, sino en el estadio Ciudad de los Deportes, dado que el icónico escenario de los azulcremas está en remodelaciones de cara al Mundial de Norteamérica 2026. En Costa Rica se podrá ver por el canal TUDN en cable.

LEA MÁS: Diego Obando hizo preguntas sobre Keylor Navas en México y las respuestas lo sorprenderán

Este partido es el que paraliza la capital mexicana como lo explicó uno de los exjugadores de Pumas, David Cabrera en una entrevista al diario Récord de México.

“Para Pumas, indudablemente, es un partido que quieres ganar por esta rivalidad que viene desde fuerzas básicas, pero también creo y estoy convencido de que para ellos jugar contra Pumas es muy diferente. El clásico de más pasión, de más orgullo, que más me mueve en la parte sentimental para mí y para los aficionados es el Pumas-América.

“A uno como jugador de Pumas le inculcan que es un partido contra el máximo rival deportivo y que se tiene que ganar sí o sí, dejando todo en la cancha. Sin duda es la más dolorosa (derrota)”, explicó.

LEA MÁS: Keylor Navas es portada en México por un dato con el que le saca pecho en la Liga MX

Keylor Navas enfrentará a figuras como el francés Allan Saint-Maximin, con quien ya se había cruzado en el fútbol inglés. (ULISES RUIZ/AFP)

Keylor y los Pumas, además, llegan con la presión de la clasificación, para irse colando en los puestos que les permita un lugar en la liguilla. El martes el tico vivió su primera derrota con los felinos y no puede darse el lujo de acumular una segunda caída en solo una semana.

LEA MÁS: Video: Keylor Navas pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos con Pumas

Además, la presión sobre el técnico de los felinos, Efraían Juárez ya es fuerte, el martes tras perder contra Juárez tuvo algunas diferencias con la prensa y ya los medios señalan que si no se pellizca su puesto podría correr peligro.

Una de las figuras del América, como lo es el español Álvaro Fidalgo, afirmó que jugar ante Pumas sí tiene un matiz diferente y especial.

“Es un partido importante para nosotros y sobre todo para la afición. Muchas veces siento que para la afición este partido es incluso casi más importante que Chivas o cerca, pero según me contaron, hace años este partido era una locura”, explicó en la previa del encuentro.