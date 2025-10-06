Exfiguras del Cartaginés responden a Miguel Herrera por no convocar jugadores brumosos a la Selección

Costa Rica se juega la vida este jueves 9 de octubre, al enfrentar a Honduras, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dos exfiguras del Cartaginés criticaron las palabras de Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional, cuando expresó el porqué no llama a futbolistas del equipo brumoso a la Selección Nacional.

En este momento, no hay un solo jugador del equipo que dirige Andrés Carevic para los duelos contra Honduras y Nicaragua, del 9 y 13 de octubre, que son claves para mantenerse con vida hacia la Copa del Mundo del 2026.

Hace unos días, el entrenador mexicano criticó la irregularidad del equipo brumoso y puso un ejemplo, justificando su decisión.

“Yo veo a Cartaginés y digo, ‘Ah, tienen una idea’. Y, de repente, llega otro partido. ‘¿Qué le pasó a este equipo?’ El encuentro pasado era un espectáculo y hoy no juega bien. Cuando tuvo que dar el golpe de autoridad y decir: ‘Aquí estoy’, le pudo haber ganado a Sporting para pasar… y perdió en su casa”, dijo el Piojo a Deportivas Columbia.

El técnico también subrayó que la mayoría de convocados provienen de los tres clubes que han dominado el fútbol costarricense en los últimos años.

“Todos hablan de que es que solo Saprissa, la Liga y Herediano… pues son los tres campeones de este país”, recordó.

Las palabras del entrenador no cayeron nada bien, pues hay personas que aseguran que la falta de constancia en los clubes es un mal del fútbol local.

El técnico Miguel Herrera no llamó a jugadores de Cartaginés para los juegos contra Honduras y Nicaragua. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Bernal Mullins criticó respuesta del Piojo

El exdelantero brumoso Bernal Mullins fue muy crítico con las palabras que dio el Piojo y no comparte su discurso.

“Si Miguel opina así, no podría convocar a ningún jugador de ningún equipo, porque, por ejemplo, Saprissa un día sí y un día no, y Alajuelense igual, un día gana y al otro empata contra Puntarenas. Me parece que su criterio no es válido, porque todos los equipos tienen sus partidos buenos y malos.

“En Cartago hay jugadores que pueden ser llamados; me parece que en este momento Luis Flores hubiera sido una buena opción. También siento que Johan Venegas y Marco Ureña están haciendo un buen trabajo”, destacó.

Mullins defendió el buen momento por el que pasa el cuadro blanquiazul, que, pese a llevarse un golpe en la Copa Centroamericana, está entre los primeros lugares en el torneo local.

“Saprissa no está en la Copa de Campeones de Concacaf, no entiendo cuál es el mérito de llamar a jugadores de ese equipo. Además, Cartago está en los primeros lugares, porque está haciendo las cosas bien, y hasta está por encima de Herediano, que está en el sétimo lugar y tiene cuatro jugadores en la Selección.

“Siempre se dice que a la Selección deben ir los mejores futbolistas y hay jugadores de clubes como Saprissa y Alajuelense que no merecen estar. Para mí, por ejemplo, Luis Flores está por encima del nivel de Guillermo Villalobos, pero a él sí lo llamaron. Cartago desde hace muchos años tiene ese problema, no le toman en cuenta a jugadores”, señaló.

Para Bernal Mullins, el lateral Luis Flores era un claro candidato a la Selección. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Morales cree que la Selección necesita otros jugadores

El exjugador y ahora comentarista de Repretel, Hernán Morales, recalcó que la inconsistencia de los equipos y de los jugadores es evidente, y algunos futbolistas cambian de rendimiento de un partido a otro.

“Siento que esto es lo que pasa, en términos generales, en el país y no estoy de acuerdo con el técnico, porque Cartago ha hecho buenos partidos. Es evidente que a los entrenadores, hay jugadores y equipos que no les llenan el ojo para estar en la Selección.

“Sin embargo, en este momento, en la Selección se necesita que vayan jugadores que tengan experiencia en el aspecto internacional, pues se necesita de esa característica para un partido para tan difícil”, añadió.

Morales indicó que Johan Venegas lo está haciendo bien en la actualidad, pero no lo ve tan fuerte como en otros tiempos, y cree que su nivel es irregular, por lo que se necesitan futbolistas más constantes.

Este medio intentó conocer la posición de don Leonardo Vargas, presidente del club, así como de Leonardo Vargas hijo, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.