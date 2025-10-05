Torneo Nacional

Fedefútbol aclara cómo está la situación con la lesión de Celso Borges para partido con Honduras

Fedefútbol habló directo sobre estado de lesión de Celso Borges ante diversas versiones previo a partido con Honduras

Por Sergio Alvarado
La Fedefútbol asegura que la lesión de Celso Borges evoluciona positivamente de cara al partido ante Honduras. (CHANDAN KHANNA/AFP)

La Federación Costarricense de Fútbol aclaró este domingo cuál es el estado de la lesión del volante Celso Borges y si este será un impedimento para jugar el jueves ante Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026.

Las noticias de la Fedefútbol son optimistas y esperan que esté listo pronto, según confirmaron mediante un parte médico dado a conocer por su chat oficial de prensa.

Además explicaron qué sucedió este sábado y por qué no pudo realizar el entrenamiento, el cual según diversos medios, fue un golpe duro para el jugador y se le habría visto muy afectado.

“En relación al caso del jugador Celso Borges, se aclara que Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre y ayer presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva”.

“Actualmente se encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva dentro del proceso que viene realizando. Su condición será evaluada día a día por el cuerpo médico”, explicaron.

Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Celso Borges se lesionó el 23 de setiembre en el partido entre Alajuelense y Motagua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Borges se lesionó con Alajuelense desde el partido de ida ante el Motagua por la Copa Centroamericana el 23 de setiembre y se perdió los siguientes dos juegos, ante Puntarenas FC por el torneo nacional y la vuelta ante el cuadro catracho el martes anterior.

