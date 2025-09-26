Regreso de Celso Borges a la Selección tendría un protagonista que podría salir perjudicado

El regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica podría tener a Alajuelense como perjudicado. (Jose Cordero/José Cordero)

El inminente regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica es una decisión que la gran mayoría ve con muy buenos ojos en un momento en que el fútbol nacional necesita de su experiencia y fútbol, pero no son muy buenas noticias para algunos.

Uno de los que podría verse perjudicados con la vuelta del volante a la Tricolor es Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, quien en su momento reconoció que prefería que la dejaran quedito a su capitán.

Machillo tiene muy claro que a uno de los pilares de su plantel como lo es Borges, hay que llevarlo de otra forma a sus 37 año, no tirarle una carga de partidos alta, más en momentos en los que el futbolista está con una lesión que lo sacó del partido de este viernes ante Puntarenas FC y posiblemente para el juego de vuelta el martes ante Motagua por la Copa Centroamericana.

Si Celso fuera llamado a la Sele, además se perdería los partidos contra Cartaginés y Herediano, que se jugarían en medio o cercano a la fecha FIFA, con lo que los manudos lo perderían por lo menos por quince días o más.

”Lo de Celso para Selección no me compete. Yo contento de tenerlo acá en el equipo. Es que si digo que tiene nivel, pues eso le toca al Piojo. Quiero ser nacionalista y que sean buenas decisiones, pero yo me siento más tranquilo que esté conmigo, pensando un poco egoísta”, comentó el 13 de setiembre, luego del encuentro ante Liberia.

Óscar Ramírez reconoció días atrás que él prefería dejarse a Celso Borges solo para Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Un problema serio

Perder a Celso en estos para los manudos podría ser un problema serio, así de sincero fue Pablo Izaguirre al consultarle sobre el tema, porque no es solo perderlo, sino ¿Quién lo sustituye?

“Si se confirma lo de Celso que va a la Selección, es una buena noticia para el país, porque es un jugador de experiencia, que ya ha pasado por estos momentos y que tiene mucho bagaje encima, tiene mundiales, eliminatorias, mucho recorrido, para el país sería una prioridad tenerlo”.

“Por otro lado, es claro que sería una baja muy sensible para la Liga no solo por lo que representa, sino porque estamos hablando que Alejandro Bran no anda bien, algunos jugadores se vienen recuperando de lesiones o no están en la forma, por lo que es una baja muy sensible”.

Para el argentino, Machillo tiene que ver cómo acomoda ahora el once, porque antes ponía a Guillermo Villalobos en la media, pero con la lesión de Santiago van der Putten pasó a ocupar esa plaza como defensa central.

“Es el capitán, el que le maneja los tiempos de juego, por lo que sí es una baja pesada y además tiene el tema de que tuvo una molestia, hay que cuidarlo, no solo en la Liga sino en la Selección, que tienen que tener un cuidado con él. Al final claro que es una preocupación para Óscar”, dijo.