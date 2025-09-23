Torneo Nacional

Wilson Muñoz asegura que solo a este jugador veterano llamaría a la Selección de Costa Rica

Wilson Muñoz fue muy sincero al afirmar cuántos veteranos volvería a traer a la Selección de Costa Rica para eliminatoria

Por Sergio Alvarado
Wilson Muñoz es el entrenador del Alto Rendimiento del Municipal Liberia.
Wilson Muñoz respalda a los jóvenes de la Selección de Costa Rica en un momento que reciben muchas críticas. (Prensa Municipal Liberia/ Darling Diaz/Prensa Municipal Liberia/ Darling Diaz)

Wilson Muñoz, técnico del equipo U-21 del Municipal Liberia no se fue con la corriente a la que se tiraron muchos sobre la actualidad de la Selección de Costa Rica y tiene un criterio muy propio sobre lo que debería hacerse en los próximos juegos de la eliminatoria al mundial.

El talentoso volante que jugó con equipos como Alajuelense y Saprissa afirma que a los jóvenes de la Tricolor no hay que matarlos por el arranque complicado y que sacarlos del camino a la primera señal de problemas, no estaría bien, ni daría un buen mensaje.

Wilson afirma que él solamente llevaría de vuelta a la Sele solo a una persona, a Celso Borges, por lo que le aporta tanto adentro como afuera de la cancha.

“Le voy a ser sincero, yo sé que hay jugadores con un pasado en la Selección y que todavía están vigentes y que la gente menciona para todavía ser parte, pero si yo fuera el entrenador, llevaría solo a un jugador de los de experiencia y es a Celso, nada más, es el único, porque es la parte del campo en el que es más necesario”.

“Celso tiene ese equilibrio y manejo que le ha faltado a la Selección en medio campo, es algo necesario para que incluso otros jugadores aparezcan y puedan figurar más. Es el que puede acuerpar a otros jóvenes para que se desarrollen de mejor manera”, explicó.

Muñoz afirma que hay que confiar en los chamacos de la Sele, pero que con una figura como Borges les ayudaría mucho por el liderazgo que además aportaría.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

