Video: Rónald “La Bala” Gómez arremetió contra Rolando Fonseca y le mandó un mensaje directo

El exdelantero Rónald Gómez le tiró con todo a Rolando Fonseca, quien no se ha guardado nada sobre algunos jugadores de la Selección Nacional.

Para La bala es lamentable la posición de Fonseca, quien estuvo con la Tricolor y al igual que sus compañeros, no rindieron en los procesos hacia las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Para Gómez, los jugadores pasan por buenos y malos momento y por eso, no se vale tirar a quienes en este momento visten los colores de la camisa de la Sele.

“En la eliminatoria del 94 tenía 18 años cuando me convocaron y en la del 98 igual y ahí estaba con (Hernán) Medford, (Rolando) Fonseca y no rendimos, esa fue la verdad, no rendimos.

“Por eso me molesto cuando oigo a Rolando Fonseca hablar tanto de los futbolistas, como si Rolando no hubiera perdido una eliminatoria nunca, hablar tan feo de los futbolistas.

“Eso para mí es lamentable porque Fonseca fue parte de la eliminatoria en el 94 y quedó eliminado, fue parte de la eliminatoria del 98 y quedó eliminado. Hay que saber hablar de fútbol porque hoy estás arriba y mañana estás abajo y así pasa en todos los equipos”; destacó el exmundialista de Corea y Japón 2002.