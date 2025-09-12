Esta es la poderosa razón por la que Miguel Herrera dejó Costa Rica luego del empate ante Haití

Miguel Herrera viajó a México para celebrar el primer añito de su nieto Patricio. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, está en su natal México, por una razón muy especial, luego del juego entre Costa Rica y Haití.

Los empates contra Nicaragua y los caribeños hicieron que en los últimos días, los aficionados pidieran la salida del Piojo del banquillo de la Tricolor, y el miércoles anterior, la Fedefútbol informó que Herrera saldría del país para atender un compromiso familiar.

“Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar. Su regreso está programado para el próximo fin de semana”.

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional está en México para celebrar la vida de su nieto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel hizo maletas y regresó a su tierra, para disfrutar con su familia del cumpleaños de su nieto Patricio, quien llegó a su primer añito.

La hija del entrenador Mishelle Herrera está más que emocionada con los preparativos para celebrar la vida de su bebé y el Piojo, un padre y abuelo presente, no dudó en hacer una pausa en su trabajo en Tiquicia, para cantarle cumpleaños al pequeño.

“Un año de un Patricio increíble, cómo te amo hijo, llegaste hace 365 a cambiarme todo. Gracias por elegirme como tu mamá y enseñarme tanto”, escribió Mishelle en sus redes sociales.

