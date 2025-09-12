Wálter Centeno pide que dejen trabajar a Miguel “Piojo” Herrera en la Selección

Wálter “Paté” Centeno no se anduvo por las ramas este jueves y pidió que dejen trabajar a Miguel “Piojo” Herrera en la Selección Nacional.

Wálter Centeno dice que para alcanzar el éxito hay que equivocarse. (Prensa SC/Prensa SC)

El técnico norteño, en la conferecia de prensa luego de la victoria de San Carlos 3-2 ante Guadalupe, defendió el proceso del Piojo.

Herrera ha sido cuestionado por la afición y la prensa, luego de dos empates en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, que han puesto en entredicho el camino, en apariencia más sencillo, al mundial de Norteamérica 2026.

Algunas informaciones indican, de forma extraoficial, que el lunes se decidirá el futuro del entrenador.

Paté dijo que para alcanzar el éxito, muchas veces hay que equivocarse.

“Basta, voy a decir esto como exjugador, dejen que el entrenador decida, ya están pensando en que hay que pagar un monto alto y continuar con los mismos vicios.

“Confiemos en el trabajo del profe, de la administración, ya es suficiente, sé que la prensa vende a su manera y hagan su trabajo, pero protejan al fútbol, a la Sele, hay buenos jugadores, hay talento, dejen que se equivocan y que crezcan”, manifestó.

Para redondear su discurso, Paté Centeno puso de ejemplo el proceso del 2010, donde Costa Rica fracasó en su intento de llegar a Sudáfrica.

Allen Guevara marcó el primer gol de la era del Paté Centeno con San Carlos. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“Voy a apelar a que le den continuidad a esos jugadores jóvenes, que hacen sus primeras armas. Le puedo decir que la Sele más exitosa de Costa Rica fue la del 2014 y en el 2010 quedamos eliminados”.

Paté pidió que el Piojo Herrera se quede. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Navas estaba en ese ámbito, Celso Borges, Bryan Ruiz, etc, quedamos eliminados y cuatro años después fueron la mejor Selección porque a veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito”, opinó.

Paté quiere un proceso serio y lo dice uno de los jugadores con una de las trayectorias y de los talentos más reconocidos en el país.