Hija de Miguel Herrera sacó las garras para defender a su papá ante los resultados de la Selección

El técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera ha sido uno de los más cuestionados por los resultados de los partidos ante Nicaragua y Haití y su hija Mishelle sacó las uñas para defender al entrenador mexicano.

La comunicadora usó sus redes sociales para aclarar un par de temas y dijo que nunca dejará de apoyar a su padre, en el lugar en el que esté trabajando y por eso, desea que a la Sele le vaya mejor en los próximos juegos eliminatorios.

“¿Por qué al mexicano le alegra que a otro mexicano le vaya mal? No entiendo esa mentalidad. El punto es que me están mentando la m...

“Diciéndome ‘¿ya te sentías costarricense?’ y se burlan. O sea, no me siento costarricense de país, apoyo a la Selección de Costa Rica porque apoyo a mi papá en su trabajo, como todas las personas que tienen un papá al que quieren, admiran y lo apoyan y la gente piensa que porque ya le fue mal un día no lo voy a apoyar", dijo.

Luego, Herrera aseguró que eso es lo más importante para ella, indiferentemente de un equipo.

“Y si son así, que piensan que porque a mi papá le va mal no lo voy a apoyar, deben replantearse muchas cosas en sus vidas. Como le dije en su momento y no lo van a entender.

“Por qué un día creen que apoyo al América, al Tigres, al Tijuana, a la Selección de Costa Rica por mi papá, porque orgullosamente soy mexicana y no lo van a entender. Para mi familia, la que vibra no es la camiseta, es la sangre y esa no cambia”, expresó.

