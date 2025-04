Hija de Miguel Herrera nos mostró el lado más sensible del entrenador de la Selección

Mishelle Herrera, hija del técnico de la Selección Miguel Herrera, conversó con La Teja y reveló cómo es su papá afuera de la cancha. Acá junto a su papá y su mamá, Claudia Álvarez. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Chineador, relajado y muy tranquilo. Así es Miguel Herrera, el técnico de la Selección Nacional, cuando está al lado de su familia, muy diferente a la persona que hemos visto en el banquillo.

Mishelle Herrera, la hija menor del Piojo, conversó con La Teja desde su casa, en Ciudad de México, y reveló que a ese entrenador explosivo solo se le ve durante los partidos, porque cuando está con sus seres queridos saca su lado más sensible y más bien, quien es más estricta en la casa de la familia Herrera es doña Claudia Álvarez, su mamá.

El Piojo es padre de Tamara y Mishelle y tiene dos nietos: Óscar Miguel y Patricio, quienes son su adoración y lo tienen vuelto loco. En Tiquicia vive con su esposa y su hija mayor. La cumiche de la familia vendrá al país en Semana Santa, para reencontrarse con los suyos y conocer las bellezas de nuestro país.

Relajado

- ¿Cómo es Miguel Herrera como papá?

Muy alivianado (relajado), muy tranquilo, lo que ven en el tele, ese Miguel Herrera de carácter fuerte, lo vemos nosotras en casa con mi mamá. Ella es la que tiene carácter fuerte, mi papá es muy tranquilo, se enoja poco con nosotras y es totalmente diferente a lo que hemos visto en medios.

Es muy consentidor, los nietos nos llegaron a desbancar a mi hermana y a mí y se convirtieron en la luz de sus ojos. Mi hermana Tamara vive actualmente en Costa Rica con mi sobrino Óscar Miguel, ambos se fueron cuando contrataron a mi papá, y hablamos muy seguido, siempre que lo necesito lo contacto y es un papá muy presente.

Cuando nos vemos siempre conversamos de fútbol, soy más futbolera que mi hermana y hablamos mucho de fútbol y de otros temas. Me encanta conversar de la liga mexicana, de Europa y de Concacaf. No he podido ir a Costa Rica desde que contrataron a mi papá, tenemos planeado ir para Semana Santa y conocer.

El técnico hizo una pausa en su agenda con la Sele para asistir al bautizo de su segundo nieto, Patricio, que se realizó a inicios de marzo. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

- ¿Y cómo abuelo?

Es superconsentidor, mi sobrino tiene 9 años y le encanta el fútbol, le fascina, juega muy bien y él lo apoya en esta faceta. Cuando nos llama primero pregunta por Pato (Patricio, hijo de Mishelle) y yo le digo: ‘Yo también estoy bien’.

Él creció rodeado de puras mujeres, tiene 4 hermanas, lo crió su abuela y su mamá, entonces saber que tiene dos nietos lo trae vuelto loco.

- ¿Qué le ha enseñado el Piojo?

Básicamente todo lo que soy se lo debo a mis papás, me ha enseñado a no bajar los brazos nunca, a no darme por vencida y a trabajar en lo que se quiere, luchar por mis objetivos, lograr todo lo que me proponga y así ha sido.

Estudié comunicación, trabajé en el Tijuana y luego en Televisa y ahora me realizo como mamá a tiempo completo.

- ¿Cuánto lo extraña, estando tan lejos?

No te voy a decir que es fácil, pero viajar de Costa Rica a México es más fácil que hacerlo de Ciudad de México a Tijuana, que era donde vivía antes. Mentalmente piensas que es más lejos, porque está en otro país, pero la tecnología nos ayuda a comunicarnos constantemente, en la familia tenemos un grupo de WhatsApp y pasamos hablando todo el día y si necesito algo urgente le marco.

- ¿Cómo pasan el tiempo libre?

Somos muy apegados, si mi papá me regaña es porque de verdad ya me pasé de la raya, pero es más de hablar, de aconsejar, de dar su punto de vista; mi mamá es la más estricta.

Antes de casarme nos gustaba ir al cine, salir a comer, a él le encanta el mole y conocer distintos lugares. Nos gustaba mucho ir al cine, sus películas favoritas son las de acción y ahora solemos pasar tiempo juntos, con los niños, en familia.

El Piojo es papá de Tamara y Mishelle y el orgulloso abuelo de Óscar y Patricio (el bebé). Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Regalo de Navidad

-¿Cómo les dio la noticia de que podría ser entrenador de la Sele?

Estábamos en la casa, veníamos de pasar Navidad, era 26 o 27 de diciembre y estaba en el cuarto con mi bebé, mi hermana me fue a buscar y me dijo que mi papá quería hablar con nosotros.

Ahí nos dijo que había la posibilidad de dirigir a Costa Rica, no era nada seguro, pero nosotras lo apoyamos desde el primer momento, porque sabíamos lo que esto implicaba para él: dirigir una Selección fuerte de Concacaf, la posibilidad de ir a un nuevo Mundial.

El Piojo está realizado con su nueva vida en Costa Rica. Albert Marín. (Albert Marín/Entrevista al Miguel "El piojo" Herrera.)

- ¿Qué tan ilusionado estaba por volver al banquillo?

Le urgía dirigir, él estaba muy bien en FOX como comentarista, pero a mi papá le encanta estar en la cancha, le urgía regresar.

A él le encanta estar ocupado todo el tiempo y estaba muy ilusionado de regresar a la cancha y qué mejor manera de hacerlo que dirigiendo una selección.

- ¿Qué le dice él de la experiencia?

Está metidísimo, mi mamá nos dice que el fútbol es su primera esposa, mis papás tienen 34 años de casados. Él está muy involucrado, hizo una pausa hace unos días para venir a México, para asistir al bautizo de mi hijo, llegó un viernes, el bautizo fue sábado y el domingo ya estaba en Costa Rica de nuevo. Va a los estadios de los diferentes equipos, está muy involucrado, muy ilusionado.

Mis papás están contentos de la vida en Costa Rica, dicen que es un país muy seguro, tranquilo, les ha gustado mucho la naturaleza y ya han conocido algunos lugares, como los volcanes.

- La hemos visto a usted en modo Sele, ¿dónde consiguió la camisa?

Es la camisa que le dieron a mi papá en su presentación. Cuando lo presentaron en Costa Rica lo acompañó su mejor amigo, se llama Enrique y a los días él se devolvió y me mandó la camisa, es la que uso cuando juega Costa Rica.