Machillo Ramírez sorprende con su postura sobre posible regreso de Celso Borges a la Selección

A Machillo Ramírez le consultaron si le gusta la idea de qué Celso Borges regrese a la Selección de Costa Rica y su sinceridad sorprende

Por Sergio Alvarado y Joseph Fonseca Cabalceta
Alajuelense vs. Liberia
Machillo Ramírez fue muy sincero con el tema de Celso Borges. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar “el Machillo” Ramírez sorprendió ciertamente con su respuesta cuando le consultaron qué opina sobre un posible regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica.

El entrenador rojinegro afirmó que por condiciones, su capitán aún tiene todo para estar en la Tricolor; sin embargo dijo que en ese caso prefiere ser un poco egoísta y dejárselo solo en Alajuelense, sin tener que compartirlo con nadie.

“Celso es un muchacho muy aplicado, muy profesional y eso le da para que con su edad, 37 años es lo que tiene creo, esté con nivel. Su aporte es fundamental, de experiencia y con los jóvenes es muy importante”, expresó.

Sobre si lo llamaría, el técnico no se quiso echar al agua y dijo que es una tarea que le corresponde a Miguel “el Piojo” Herrera y que prefiere dejárselo a él, aunque si no lo llama no se va a incomodar.

Alajuelense vs. Liberia
Celso Borges está en la mira de muchos que lo piden de vuelta en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”Lo de Celso para Selección no me compete. Yo contento de tenerlo acá en el equipo. Es que si digo que tiene nivel, pues eso le toca al Piojo. Quiero ser nacionalista y que sean buenas decisiones, pero yo me siento más tranquilo que esté conmigo, pensando un poco egoísta”, comentó.

Las cargas de partidos y recuperación con un jugador como Celso en Alajuelense las suelen llevar con mucho cuidado, por lo que estar compartiéndolo de nuevo con la Tricolor, implicaría que eventualmente tenga menos minutos con los erizos.

