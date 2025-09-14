El Pitazo

Esta fue la gran pifia arbitral que se dio en el encuentro entre Alajuelense y Liberia

Alajuelense y Liberia acabaron 2-0 para los manudos, aunque hubo una gran pifia arbitral de por medio

Por Sergio Alvarado y Henry Bejarano Matarrita
Alajuelense vs. Liberia
Keylor Herrera cometió una pifia en el juego entre Alajuelense y Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense derrotó 2-0 a Liberia este sábado por la jornada ocho del Apertura 2025, juego que acabó con una pifia arbitral del árbitro Keylor Herrera en una acción en tiempo de reposición.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el silbatero se equivocó al no pitar un penal a favor de los manudos ya sobre la hora.

La acción en cuestión, fue una barrida que realizó Waylon Francis sobre el juvenil manudo Tristan Demetrius, situación que para el central no fue penal. El VAR lo llamó a revisar lo sucedido; sin embargo, este mantuvo su posición de no sancionar la falta.

“Para mí es penal porque se trata de una entrada por detrás, es una acción clara de penal y un error de Keylor el no sancionarla. El VAR estuvo bien en llamarlo a revisar porque sí era falta”, explicó Bejarano.

Henry Bejarano considera que la jugada sí fue penal a favor de Alajuelense. (Jose Cordero)

Posterior a esa jugada, el partido terminó un par de minutos después sin mayores consecuencias.

