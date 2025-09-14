¿Estuvo bien anulado el gol de Ronaldo Cisneros de Alajuelense? Así lo vio Henry Bejarano

Henry Bejarano explicó qué sucedió en el gol que le anularon a Alajuelense. (Jose Cordero)

El VAR apareció muy rápido en el partido entre Alajuelense y el Municipal Liberia con un tanto que le anularon al mexicano Ronaldo Cisneros al minuto 14.

El tanto fue invalidado por una posición prohibida del azteca, que fue verificada mediante el VAR. En la jugada, el delantero rojinegro estaba metido tras un remate de Creichel Pérez.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el réferi Keylor Herrera acertó al anular el tanto y explicó qué fue lo sucedido.

“El jugador viene de posición A a la posición B, por lo tanto, está fuera de juego, por interferir en la jugada. La segunda jugada no existe, porque en realidad eso es interferir en el juego, por lo que está bien anulado el gol”, explicó.

Al inicio, Keylor alzó su mano para indicar el fuera de juego luego de que le hablaron en el VAR; sin embargo, luego fue a revisar al monitor para estar seguro y confirmó la decisión.

“A él lo mandan a revisar porque la acción genera un impacto en el fuera de juego”, añadió.

A pesar de que le anularon ese tanto, los manudos se adelantaron el marcador a los 22 minutos con el tanto de Guillermo Villalobos.