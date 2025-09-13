¿Se queda o se va? Esto es lo último sobre la renovación de Marcel Hernández con Herediano

Marcel Hernández y Herediano siguen hablando para renovar el contrato del delantero. (La Nación/Cortesía: Herediano)

La renovación de Marcel Hernández con el Herediano está en un punto clave para ver si amplían su ligamen para el próximo año, pero todavía no hay nada cerrado.

Gustavo Pérez, gerente deportivo rojiamarillo, explicó que con el delantero han conversado varias veces y todavía están tratando de llegar a un acuerdo.

Los florenses ya le presentaron dos ofertas que el cubano rechazó, por lo que están hablando para ver en qué punto puedan encontrarse y darse la mano.

“Con Marcel estamos en la fase normal cuando hay una renovación de un jugador; hay una negociación que hemos ido llevando paso a paso, no nos hemos apresurado nosotros ni tampoco él, somos concientes de que ambas partes están cómodas.

“Marcel está feliz en Herediano, está haciendo goles, siendo protagonista, jugando. Una cosa no condiciona la otra y sobre eso hemos ido. Marcel ya es un tipo maduro, la institución también se ha manejado en sus líneas y sobre eso hemos ido avanzando y eso es importante”, explicó a FUTV.

Gustavo Pérez explicó que están trabajando fuerte para mantener a Marcel Hernández en el Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Pérez indicó que esperan en los próximos días llegar a un acuerdo y cerrar la negociación. Le consultaron si el plazo del nuevo contrato es uno de los motivos que ha trabado el tema.

“Son varias cláusulas, jugadores como Marcel, yo no digo la edad, sino los momentos y los tiempos, se van evaluando muchas cosas, creo que ha dado buenos resultados en el club, eso no se puede tapar y sobre eso hemos ido.

“Se han hecho propuestas, quizás la primera no fue de su agrado, la segunda ya mejoramos alguna situación, pero no ha sido tampoco que es un tema meramente económico, son puntitos en detalles en ese tipo de negociaciones, pero esperemos llegar a un buen puerto en todo esto”, finalizó.