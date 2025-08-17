Marcel Hernández es directo y señala por qué no ha renovado con Herediano

Marcel Hernández se siente cómodo y a gusto con el Herediano y hasta dejó abierta la posibilidad de tener la primera opción, pero reconoció qué hace falta algo.

Marcel Hernández marcó el gol del empate momentáneo este sábado. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

El delantero cubano fue abordado por el periodista Andrey Aguilar, de radio Monumental, luego del partido en el que el bicampeón nacional derrotó 2 a 1 a Pérez Zeledón. Hernández hizo el gol del empate momentáneo.

Dijo sentir buena química dentro y fuera de la cancha con la gente del Team, incluida la afición y que para él, lo más importante es responder en la cancha.

“Hemos conversado, tengo una buena relación con la directiva, siempre lo he dicho, la gente saca mucha cosa y hago lo que me toca hacer, después, esperemos que se tomen decisiones, el problema es que no me han hecho una oferta”.

En ese punto, aclaró que hay cosas que no están dentro de su ámbito de acción, o sea, que no puede resolver y esperará el desarrollo de las cosas.

la dirigencia de Herediano no le ha hecho una oferta a Marcel Hernández. (Albert Marín./Albert Marín.)

“Hay situaciones que no dependen de mí, van a depender de una tercera persona pero que a mí no me pueden afectar, por lo pronto, quiero seguir disfrutando”, añadió el cubano, quien termina contrato en diciembre.

Cuando le preguntaron si la primera opción la tenía el Herediano dijo: “Acá estoy, acá me estoy divirtiendo, no veo por qué no”.

Marcel lleva tres goles en cuatro partidos, ha sido titular en todos ellos y acumula 348 minutos (solo salió de cambio contra Alajuelense al 78).

En la Copa Centroamericana lleva dos goles en dos partidos, con 175 minutos de acción (de 180), números que reflejan la incidencia y la importancia del cubano en el Team.

El cubano sigue dando de qué hablar con goles y esperando ofertas concretas, la bola está en el lado del Team.