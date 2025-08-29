María Luisa Ávila explota y dice estar harta sobre el tema Marcel Hernández y Saprissa

María Luisa Ávila, exministra de Salud está harta de que la culpen por la no llegada de Marcel Hernández a Saprissa. Prensa Saprissa.

María Luisa Ávila, exministra de Salud y aficionada al Deportivo Saprissa, quiere acabar con todos con los cuestionamientos que le hacen por la fallida contratación de Marcel Hernández por parte del cuadro morado.

La infectóloga pediatra volvió a estar en el ojo del huracán el miércoles anterior, cuando en el programa “Teletica Deportes Radio” aseguraron que el delantero cubano no fue firmado por la “S” a raíz de unas publicaciones de la doctora.

“Marcel no llegó (a Saprissa en aquel momento), porque la doctora María Luisa Ávila se le fue encima a Marcel, por aquel caso en el que salió airoso y eso bastó para que las negociaciones se cayeran”, dijo el periodista Christian Sandoval.

Segundos después, Josué Quesada cuestionó: “¿Cómo una ministra de Salud decide quién no llega a Saprissa?”.

Ávila conversó con La Teja y dijo estar cansada de que los aficionados, la prensa y hasta el propio jugador le reclamen por algo en lo que ella nunca tuvo que ver.

“Ya tienen que dejar este cuento, don Marcel debería aclarar, si él tenía un contrato firmado con Saprissa y se rompió que lo enseñe, porque si fue así podía reclamar que ya el documento estaba firmado, pero yo no tuve nada que ver con este tema, esto no tiene ni pies ni cabeza.

“Es una situación preocupante, pero es hora de que la gente de la prensa se deje de habladas; si el señor firmó el contrato como dice y se lo trajeron abajo, que responsabilice a quiénes no continuaron con la negociación. Yo no soy directiva de Saprissa, no soy la dueña, y a mí no me preguntan a quiénes pueden contratar”, dijo la especialista en salud.

El jugador del Herediano insiste que Ávila se trajo abajo su llegada al Saprissa. Prensa CSH. (La Nación/Cortesía Herediano)

Lo que pasó

Ávila invitó a los periodistas y aficionados a investigar lo que pasó, y recordó lo que ella opinó, en su momento, a mediados del 2020, sobre la posible llegada del caribeño al equipo tibaseño.

“El juicio contra don Marcel aún no se lleva a cabo, ojalá se realice pronto y limpie su nombre, pero hasta que eso no ocurra la contratación de él en un equipo como Saprissa, que tiene tradición de valores, enfocado en la familia y en el fútbol femenino, no se vería bien, porque se le acusa de algo terriblemente serio, como el tema de (presunto) abuso a una menor”, explicó en ese entonces.

Luego, en una entrevista que dio a este medio, añadió por qué no le parecía la idea de que llegara el atacante.

“Comparto que sería muy contradictorio que Saprissa saque esas campañas y haga estas cosas, más que ha sido un equipo de mucho estímulo al fútbol femenino y a las aficionadas. No creo que sea algo conveniente o congruente.

“Le voy a ser honesta, yo que soy tan aficionada, soy la primera en protestar; no me volvería a poner una camiseta de Saprissa hasta que eso no se aclare, quitaría mi foto de perfil donde salgo con una mascarilla de Saprissa, y no manifestaría ningún tipo de apoyo ni ninguna cosa.

“A él no es que lo acusaron de parquearse mal en doble fila en una calle, sino de algo terrible. Hombres y mujeres del saprissismo piensan que esto no es adecuado, por lo que he visto”, agregó.

El miércoles, el periodista Christian Sandoval dijo que la exministra frenó el fichaje del delantero cubano. Instagram. (Instagram/Instagram)

No saben

La exministra lamentó que, a la fecha, la gente se pone a hacer comentarios sin saber lo que ella dijo en su momento sobre la situación del jugador, y aseguró que en los programas deportivos tratan de denigrarla.

“En todos los programas me comen, pero tratan ‘cómo era que se llamaba’, un grado de nivel de pachuquismo que, realmente, me preocupa, viniendo de la prensa y no saben lo que se dijo en su momento. Luego de esas declaraciones que di en el 2020, Juan Carlos Rojas desmintió en La Nación que Saprissa se deja presionar por contrataciones de jugadores.

“Lo más lamentable es que el jugador se volvió a referir al caso, de una manera soez, y dijo: ‘Más allá de que esa señora haya salido hablando, no tengo nada en contra de ella; sí, sinceramente, espero que sus palabras se las (pausa) bien profundo, y que después ella misma haya hecho una reflexión con base en lo que publicó’, según sus declaraciones en el medio Yashin Quesada.

La exministra aseguró que hace un tiempo Juan Carlos Rojas desmintió lo que dicen de ella. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Esto es un irrespeto hacia la mujer, soy mayor que él y parece que no le enseñaron a ser respetuoso con los demás y, además, si ya fue absuelto, ¿por qué en Saprissa no lo contratan ahora? Yo en eso no tengo nada que ver, eso no es culpa mía”, destacó.

Ávila aclaró que no conoce al futbolista ni nadie de su equipo se han comunicado con ella para hablar del asunto.

“Lo que yo resalté en ese momento era, y lo digo aún, que no podemos normalizar relaciones de una persona mayor de edad con una niña. Quiero que me dejen en paz, el país está superdividido, hay problemas más serios de tratar y creo que esto ya es cosa del pasado.

“Y hace tiempo no respondía a mensajes, porque una lleva las de perder, pero lo que dijeron el miércoles en el programa de Teletica me molestó, y por eso no me quedé callada, porque ya es demasiado con ese tema”, resaltó.