María Luisa Ávila le respondió con todo a Teletica Deportes Radio y Marcel Hernández salió pringado

Marcel Hernández aseguró hace unos años que su llegada a Saprissa se truncó a causa de María Luisa Ávila. Archivo. (La Nación/Cortesía: Herediano)

María Luisa Ávila, exministra de Salud, le respondió a quienes la cuestionan porque, según ellos, se trajo abajo el fichaje de Marcel Hernández con Saprissa hace seis años.

Este miércoles, en el programa “Teletica Deportes Radio”, afirmaron que Hernández no llegó a Saprissa por culpa de la doctora, porque en aquel entonces, ella aseguró que no volvería al estadio si Saprissa contrataba al cubano, quien en ese momento era investigado por un aparente delito sexual contra una menor de edad, del cual fue absuelto tiempo después.

Aquí casual preparándome para la conferencia de prensa donde explicaré que yo no soy la dueña del equipo. Y además para recordarles que la relación de un hombre de 30 años con una adolescente de 16 no está bien. Ya déjenlo ir, eso fue hace 6 años, o al menos díganlo sin llorar pic.twitter.com/s2yMDvPeb1 — María L. Avila-Agüero (@Maluavi) August 27, 2025

“Marcel no llegó (a Saprissa porque en aquel momento), porque la doctora María Luisa Ávila se le fue encima a Marcel, por aquel caso en el que salió airoso y eso bastó para que las negociaciones se cayeran”, dijo el periodista Christian Sandoval.

Segundos después, Josué Quesada cuestionó: “¿Cómo una ministra de Salud decide quién no llega a Saprissa?”.

La exministra de Salud María Luisa Ávila le respondió a los morados. Archivo. (Facebook)

No es la dueña

Ávila vio el video que subieron en la cuenta de X de TD Más para aclarar que ella no toma decisiones en la institución tibaseña y puso una foto, en donde aparece con la camisa morada, en la sala de prensa del club.

“Aquí casual preparándome para la conferencia de prensa donde explicaré que yo no soy la dueña del equipo.

“Y además para recordarles que la relación de un hombre de 30 años con una adolescente de 16 no está bien. Ya déjenlo ir, eso fue hace 6 años, o al menos díganlo sin llorar”, tiró con todo Ávila.

La pedrada no fue solo para los miembros del programa de radio, sino también para el mismo Marcel Hernádez, que también asegura que su fichaje con el Saprissa se truncó por culpa de ella.

“No voy a decir mentiras, me he caracterizado por decir las cosas de frente, prácticamente qué pudo haber faltado para que llegara a Saprissa, lo digo con honestidad, nada. El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en Twitter, no se cómo se llama, algo Ávila y ella me condenó antes de tiempo, que no se ponía más la morada, pero yo había firmado ya un contrato con Saprissa”, indicó Hernández.