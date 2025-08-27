Deportes

Gerson Torres respondió así tras la lluvia de críticas de la afición del Saprissa

El volante de 27 años es uno de los más cuestionados por los aficionados saprissistas

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
El volante del Saprissa Gerson Torres es uno de los más criticados por los aficionados. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El volante del Deportivo Saprissa, Gerson Torres, respondió a las críticas de los aficionados del Saprissa, con un mensaje en sus redes sociales.

El jugador morado ha sido uno de los más cuestionados en los últimos días, y luego del doblete que anotó contra Sporting, el sábado pasado, durante el partido contra el Motagua, de este martes, fue duramente señalado.

LEA MÁS: Gerson Torres explicó porqué en el primer partido de Vladimir Quesada se vio mejor que con todos los que estuvo Paulo Wanchope

Algunos fiebres, se cuestionan de qué sirvió el ponerse las manos en las orejas el sábado, si en el partido de Concacaf su rendimiento fue completamente distinto. El volante se expresó así en su cuenta de Instagram:

“Que la voluntad de Dios nos lleve donde tenemos que estar”.

Ahora, los morados volverán a la acción, el sábado, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa, en el clásico nacional, contra Alajuelense.

LEA MÁS: Video: Kendall Waston sorprendió cuando le preguntaron si la eliminación del Saprissa fue un fracaso

Este fue el mensaje que puso Gerson Torres en sus redes sociales, en medio de los cuestionamientos sobre su rendimiento. Instagram Gerson Torres.
Este fue el mensaje que puso Gerson Torres en sus redes sociales, en medio de los cuestionamientos sobre su rendimiento. Instagram Gerson Torres. (Instagram Gerson Torres. /Instagram Gerson Torres.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaGerson TorresCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.