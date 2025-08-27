Gerson Torres respondió así tras la lluvia de críticas de la afición del Saprissa

El volante del Saprissa Gerson Torres es uno de los más criticados por los aficionados. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El volante del Deportivo Saprissa, Gerson Torres, respondió a las críticas de los aficionados del Saprissa, con un mensaje en sus redes sociales.

El jugador morado ha sido uno de los más cuestionados en los últimos días, y luego del doblete que anotó contra Sporting, el sábado pasado, durante el partido contra el Motagua, de este martes, fue duramente señalado.

Algunos fiebres, se cuestionan de qué sirvió el ponerse las manos en las orejas el sábado, si en el partido de Concacaf su rendimiento fue completamente distinto. El volante se expresó así en su cuenta de Instagram:

“Que la voluntad de Dios nos lleve donde tenemos que estar”.

Ahora, los morados volverán a la acción, el sábado, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa, en el clásico nacional, contra Alajuelense.

