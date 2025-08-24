Gerson Torres explicó porqué en el primer partido de Vladimir Quesada se vio mejor que con todos los que estuvo Paulo Wanchope

23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting (Jose Cordero/José Cordero)

El volante Gerson Torres fue uno de los protagonistas de la goleada que el Saprissa le propinó a Sporting, este sábado por la noche.

Los morados se reencontraron con la victoria, luego de pasar días complicados a nivel local y en la Copa Centroamericana y el mediocampista se lució con doblete.

Luego del juego, Gerson confesó que ha venido trabajando para mostrarse, tal y como lo hizo anoche.

LEA MÁS: Saprissa vs Sporting: ¿estuvo bien anulado el gol de Kenay Myrie?

“El equipo no había hecho bien las cosas, estábamos esperando venir a casa y que las cosas salieran bien”, afirmó.

El jugador saprissista habló de la llegada de Vladimir Quesada.

“En lo general no puedo decir mucho de Vladimir (Quesada, técnico), porque es la primera vez que estoy con el profe, pero me siento agradecido con el resultado y con la afición a que le dimos un gran resultado.

“Con Paulo (Wanchope) veníamos haciendo las cosas, pero hubo cuatro salidas difíciles y por ahí va el tema un poco también”, argumentó.

Vladimir Quesada regresó con gol al banquillo. Marvin Caravaca. (Jose Cordero/José Cordero)

Callando bocas

Gerson celebró haciendo un gesto, dando a entender que quería callar bocas y esto se lo consultaron en la transmisión de FUTV.

“La verdad soy muy autocrítico, me gusta ver los partidos, creo que no venía haciendo partidos malos, pero me hacía falta el gol. En Pérez Zeledón y San Carlos tuve unas opciones claras.

“La crítica siempre es sana y hoy (sábado) se me abrió el marco, gracias a Dios, he venido trabajando y yo sabía que en cualquier momento se me iba a dar”, añadió.

LEA MÁS: Saprissa vs Sporting: El Monstruo goleó y fue otro con Vladimir Quesada, vea los goles

Los albinegros no logran despegar del último lugar. Marvin Caravaca. (Jose Cordero/José Cordero)

Difícil

Por otro lado, el defensor de Sporting Kevin Espinoza lamentó el resultado.

“Al final el resultado no demuestra lo que veníamos a hacer, veníamos a buscar el partido, a presionar, a proponer.

“Por ahí comenzamos a dejar espacios, tenemos 4 días de trabajo con el profe (Minor Díaz) y tenemos que agarrar la idea de lo que quiere”, afirmó.

Su compañero, el delantero Erick “Cubo” Torres aseguró que están en un período de transición y los resultados no reflejan el trabajo que están haciendo.

“Fue un resultado muy abultado, estamos en un período de transición y tenemos que agarrarle la idea a Minor que es muy positiva, agresiva, de ir al frente, atacar lo más posible.

“Tenemos jugadores de mucha calidad, un cuerpo técnico de mucha calidad y a excepción de hoy, los resultados no reflejaban el funcionamiento del equipo, queremos levantarnos lo más pronto posible”, aseguró.