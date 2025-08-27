Video: Kendall Waston sorprendió cuando le preguntaron si la eliminación del Saprissa fue un fracaso

Saprissa debía ganar ante el Motagua para seguir con vida en la Centroamericana, pero no pudo hacerlo. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

¿Fue un fracaso que Saprissa quedara eliminado en la Copa Centroamericana?

Esto fue lo que se le preguntó al capitán morado Kendall Waston, el martes por la noche, luego del papelón que protagonizó la “S”.

Kendall dijo que para él lo ocurrido no es un fracaso y explicó por qué:

“Cuando yo hablo de fracaso, es porque no lo intenté. Es doloroso, cada quién podrá tener su propias conclusiones, pero para mí, mientras yo luche, yo nunca seré un fracasado.

“Salgo dolido, porque no me planteé el objetivo que me propuse antes de la competencia y cada quien podrá ponerle su significado a la palabra fracaso”, afirmó.

El espigado jugador dice no entender por qué los morados siguen en deuda a nivel internacional.

“No entendemos, hicimos lo posible para avanzar, nunca salimos a la cancha para vivir esta amargura, no puedo tener la respuesta”, añadió.

Diferencias

Saprissa goleó al Sporting el sábado anterior, en el estadio Saprissa y también se le consultó qué cambió del sábado a hoy.

“Lo que marca mucho son los goles, en el partido del sábado, en las primeras jugadas hicimos goles y Sporting también mantuvo la pelota durante varios minutos, pero nosotros hicimos los goles y eso nos dio tranquilidad.

“Hoy (martes) pasaron los minutos y no lográbamos el gol, pecamos en desesperarnos y no pudimos tener la tranquilidad, paciencia para llegar al gol, que es lo que queríamos”, destacó.