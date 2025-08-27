Esto le achaca la afición de Saprissa en el primer gran fracaso de la era de Erick Lonis

Aficionados del Saprissa se le fueron encima a Erick Lonis, por los cambios que han hecho recientemente. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Los aficionados de Saprissa despotricaron en redes sociales contra Juan Carlos Rojas, Erick Lonis y todo lo que vista de morado, luego del papelón que protagonizó el cuadro tibaseño en Copa Centroamericana.

Recordemos que el exportero saprissista llegó a la “S” a mediados de junio, para liderar el Comité Deportivo del club y desde entonces, ha hecho algunos movimientos, que los fiebres consideran como desafortunados, a pesar de que su discurso es de que todo está bien y no tolera bien la crítica.

Bajo la era Lonis, llegaron los panameños Newton Williams y Gustavo Herrera. Williams se recupera de una lesión en la rodilla, misma de la que había sido operado en el 2022 y por la que pasará casi un año sin jugar. Mientras que Herrera sigue sin convencer y a la fecha no ha hecho goles y no es del agrado de la afición. Es un joven con algunos chispazos, pero ya muchos lo consideran como un paquetazo.

Además, contrató a Marcos Escoe, jugador de 21 años, procedente de Linafa y que ha sumado pocos minutos en el primer equipo, anoche, con la necesidad de meter un gol, Vladimir optó por otros jugadores, lo que refleja que no confía en sus condiciones, siendo el único delantero en banca.

Los morados protagonizan un nuevo papelón a nivel internacional. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Cambios cuestionados

Hace cinco días, a Lonis lo cuestionaron por la continuidad del técnico Paulo Wanchope, luego de la derrota ante el Independiente de Panamá y esto dijo:

“En realidad no quiero entrar en ese tema, no quisiera dar la impresión de que todo se resuelve quitando o no al técnico. Cuando estas cosas pasan no es por una sola persona y tenemos que analizar qué papel juega cada uno, y qué responsabilidad tiene.

“Estamos tomando decisiones, hablando con los jugadores, analizando, preguntando cómo se sienten, por qué tienen el rendimiento que tienen”.

Pero la verdad es que, unas horas después anunciaron la salida del entrenador y de inmediato informaron el regreso de Vladimir Quesada.

Además de eso, Lonis se ha dedicado a “dar la cara” dando varias entrevistas en diferentes medios, en los que, en lugar de ser autocrítico y aceptar la mala situación que viven, pasa hablando de que lo que han hecho mal los rivales y diciendo que los medios la tienen contra Saprissa, cuando Herediano es bicampeón nacional y Alajuelense es el rey de la Copa Centroamericana, desde hace dos años. De alguna manera, Lonis le resta grandeza a la institución con su discurso.

Le dieron duro

Los comentarios contra el trabajo del excapitán morado no se hicieron esperar y en X tiraron con todo.

“Pero Erick Lonis creyó que dirigir un equipo de fútbol era tan fácil como criticar a todo el mundo los domingos. Esas contrataciones panameñas son un paquete y su gestión es un desastre”.

“Saprissa eliminado de torneos internacionales y con su gerente deportivo Erick Lonis ha habido malas contrataciones, pésimas declaraciones, falta de conocimiento en mercados internacionales y se cree más importante el mismo que el club”.

“La eliminación se selló anoche (martes), pero se perdió al no golear en Belice, marcador que Lonis y Chope defendieron, los mismos que le pusieron la morada a esos panas malos, sin Mariano y con la lesión de Villalobos no hubo ideas en la creación, increíble Brenes con la 10 ni un remate a marco hace, ni un centro a Waston pudo hacer, una vergüenza”.