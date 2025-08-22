¿Paulo Wanchope podría perder su puesto en el Saprissa? Esto dice Erick Lonis sobre el técnico

Erick Lonis se sinceró sobre la situación de Paulo Wanchope en el Saprissa. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿El puesto de Paulo César Wanchope está en estudio?

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa respondió a esta incógnita a su llegada al país, luego de la derrota del cuadro morado contra el Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana.

Lonis detalló que están analizando todos los factores y el trabajo del cuerpo técnico y jugadores y por eso, en este momento, no se puede hablar de cambios en la dirección técnica del club.

“En realidad no quiero entrar en ese tema, no quisiera dar la impresión de que todo se resuelve quitando o no al técnico. Cuando estas cosas pasan no es por una sola persona y tenemos que analizar qué papel juega cada uno, y qué responsabilidad tiene.

“Estamos tomando decisiones, hablando con los jugadores, analizando, preguntando cómo se sienten, por qué tienen el rendimiento que tienen”, afirmó.

Análisis total

El exportero morado no escondió su preocupación por los últimos resultados del Monstruo y están en modo análisis total.

“Estamos en un análisis permanente y cómo vamos a resolver. Es difícil, así de la noche a la mañana tener todas las respuestas, estamos buscándolas, más tarde que temprano vamos a resolver la situación.

“El rendimiento no es bueno, hay que admitirlo, tenemos que resolverlo y cuando estas situaciones pasan no se debe solo a un factor, creo que son una serie de factores, obviamente cuando esto sucede todos somos responsables de una u otra manera”, añadió.

Sobre la actitud del equipo, Lonis respondió:

“Sinceramete, cuando se dan este tipo de baches, hay varios tipos de cosas, se dice fácilmente que puede ser la actitud, ante la impotencia de resolver situaciones específicas de juego.

“No se tiene claro qué es lo que se tiene que hacer, creo que es alguna de las razones y la actitud, es posible, pero también hay que analizarlo, pero hay que ver lo que se hace a nivel individual”, mencionó.