¿Qué dicen en Saprissa sobre la supuesta llegada de inversores estadounidenses al club?

Las finanzas de Saprissa es uno de los temas que más debate ha generado en el último año

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs San Carlos
En los próximos días estaría llegando un grupo de inversores para inyectarle plata al Deportivo Saprissa. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

En los próximos días estaría llegando un grupo de inversores para analizar la posibilidad de inyectarle plata a Saprissa.

A mitad de semana, el periodista José Alberto Montenegro dijo en Tigo Sports Noticias que, a finales de mes, estaría llegando un grupo de estadounidenses que valorarían participar en el paquete accionario del Monstruo.

“Sabemos de primera mano que podría entrar a inyectar, habrá reuniones preliminares, ver si tendrían un paquete importante de acciones, todo esto se está barajando en el club”, añadió.

La posible llegada de inversionistas en el cuadro morado es un tema que se habla desde varias semanas. Este medio le consultó al Saprissa por el encuentro que habría próximamente y esto dijeron a través de su departamento de prensa:

“No nos vamos a referir por el momento”.

Saprissa vuelve a su casa este sábado para enfrentar al Sporting por el campeonato nacional, a las 8 p.m., y el martes también jugará en la Cueva contra el Motagua, por la Copa Centroamericana, a las 8 p.m.

