Saprissa bajo fuego: jugadores con números históricos están quedando en deuda

Las comparaciones entre Alonso Solís y Jefferson Brenes, quienes han portado la camisa 10 en Saprissa no se han hecho esperar. Archivo. (Archivo./Archivo.)

La derrota del Saprissa ante el Independiente de Panamá generó un debate, porque más allá del funcionamiento colectivo del club, el rendimiento individual de algunos jugadores es más cuestionable que otros.

Las críticas van hacia Jefferson Brenes que pidió la 10, número que en su momento portó Alonso Solís o Marvin Angulo; Marcos Escoe, recién llegado y al que se le dio la 7; número usado por la leyenda morada Edgar Marín, de hecho su camiseta cuelga en la Cueva; el panameño Gustavo Herrera usando la 9 de Odir Jacques, el segundo mejor extranjero del Saprissa.

“No sé a quién le pareció buena idea ir corriendo a renovar y darle la diez a Jefferson Brenes estando lesionado. No sé si creían que era un Alonso Solís 2.0″; “No ha pateado ni al marco (Escoe) y ya se puso la 7 del más grande”, son comentarios de aficionados morados en redes sociales.

El argentino Adrián Mahía, figura del Saprissa en los 90 usó la poderosa camisa 9. Archivo.

Más allá de la dorsal

El periodista Alex Mazón cree que más allá de los números, tiene la impresión de que hay jugadores en Saprissa que no están dando la talla y no los ve ni con buen rendimiento ni en buen estado.

“Hay jugadores que no ganan los duelos, el mano a mano, se ven lentos, en el uno contra uno parecen que andan caminando en la cancha. No les veo dinámica, parece que no están en buenas condiciones”, afirmó.

Cuando le preguntamos a cuáles jugadores se refiere, Mazón mencionó a Jefferson Brenes, Gustavo Herrera y Gerson Torres.

“En el caso de Gustavo le veo condiciones, con ganas, pero no le está saliendo nada, me parece que la presión lo está asfixiando.

“Pero en general, a Saprissa no lo veo bien, el equipo no aspira a ser campeón aquí ni a ser campeón de la Centroamericana y cuidado y ni clasifica. Veo más actitud en jugadores de otros equipos y no es un club que intimide, que someta al rival como hace unos años. Se le vienen fechas cruciales”, expresó.

Los cuestionamientos hacia el panameño Gustavo Herrera no cesan. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Flojitos

El excapitán saprissista Róger Flores es claro en que a cualquier jugador del Saprissa siempre se le exigirá al máximo, pero ha notado que hay futbolistas que están un poco más flojos que el resto.

El Capitano no ha visto todos los juegos de la temporada del Monstruo porque estuvo fuera del país, pero se ha puesto al día en las últimas fechas y notó que al panameño Gustavo Herrera le está costando y no ha marcado diferencia.

“Hay jugadores que sinceramente han rendido muy poco. Al final el jugador es un ser humano, entonces puede que tengan algún tipo de presión adicional, que puedan pasar un momento difícil a nivel personal, pero en nuestros tiempos, si las cosas no salían, uno corría, que el aficionado note que se esfuerza, que la pulsea.

“Pero ahora a los jugadores no les salen las cosas y se frustran, pero no tienen esas ganas de corregir ahí mismo en cancha, no dejan la sangre en la cancha, no sé si eso no se inculca”, añadió.

A muchos no les hace gracia que Jefferson Brenes tenga la 10 en su espalda. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

Flores también destacó que Mariano Torres no pasa por su mejor momento, pero más allá de algunos casos, el técnico Paulo César Wanchope debe tomar cartas en el asunto y lograr que el equipo pueda mejorar, antes de que lo que pasa le cueste el puesto.

“Recuerdo que el entrenador afirmó que había hecho una buena pretemporada, que sentía mejor el equipo con relación a lo que había visto cuando terminó el torneo pasado y en el caso de Saprissa, un equipo que tiene tanta exigencia, los jugadores deben ir asimilando la idea del entrenador, una persona que es muy preparada y creo que tiene la capacidad, pero debe recomponer lo más rápido posible.

“Son torneos cortos y la presión es más ahora que hay menos equipos, además tiene algunas bajas, pero con lo que hay tiene que trabajar para levantarse”, añadió Flores.