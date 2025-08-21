¿Cuáles son las opciones que tiene Saprissa para seguir con vida en la Copa Centroamericana?

Al Saprissa no le queda más que derrotar al Motagua de Honduras si quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

La derrota ante el Independiente de Panamá dejó al Deportivo Saprissa en una situación compleja y el grupo C de la Copa Centroamericana está que arde.

La próxima semana cierra la fase de grupos y los morados recibirán al Motagua de Honduras, que lidera el grupo con 7 puntos.

El cuadro panameño y el Monstruo están en el segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con 6 puntos.

Cartaginés está de cuarto, con 4 unidades y el Verdes de Belice tiene 0 puntos y una diferencia arrolladora de goles de -13, luego de la goleada que le propinaron los brumosos.

Dejando de lado a los beliceños que ya están eliminados, los demás dependen de sí mismos. En el caso del Sapri, su única opción es ganarle a los catrachos, pues incluso un empate lo dejaría eliminado.

El encuentro contra el Motagua será el martes, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

