¿Cuáles son las opciones que tiene Saprissa para seguir con vida en la Copa Centroamericana?

La derrota ante Independiente de Panamá le complicó las cosas a Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs Independiente. Cortesía Hosseman Hernández.
Al Saprissa no le queda más que derrotar al Motagua de Honduras si quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

La derrota ante el Independiente de Panamá dejó al Deportivo Saprissa en una situación compleja y el grupo C de la Copa Centroamericana está que arde.

La próxima semana cierra la fase de grupos y los morados recibirán al Motagua de Honduras, que lidera el grupo con 7 puntos.

El cuadro panameño y el Monstruo están en el segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con 6 puntos.

Cartaginés está de cuarto, con 4 unidades y el Verdes de Belice tiene 0 puntos y una diferencia arrolladora de goles de -13, luego de la goleada que le propinaron los brumosos.

Dejando de lado a los beliceños que ya están eliminados, los demás dependen de sí mismos. En el caso del Sapri, su única opción es ganarle a los catrachos, pues incluso un empate lo dejaría eliminado.

Gerald Taylor conduce el balon en el Rommel Fernandez
Los morados recibirán al Motagua de Honduras, el martes, a las 8 p.m. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El encuentro contra el Motagua será el martes, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

