Torneo Nacional

Vladimir Quesada enojó más aún a la afición del Saprissa con sus declaraciones tras eliminación

Vladimir Quesada reconoció que su equipo tiene una deuda enorme, pero justificó otras cosas que parecían indefendibles

Por Sergio Alvarado
Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Vladimir Quesada afirmó que se queda con el esfuerzo que dieron sus jugadores en la cancha (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Vladimir Quesada volvió al Saprissa hace apenas cuatro días y ya sufrió su primer gran batacazo y en el torneo que le ha sacado más canas, la Copa Centroamericana.

El entrenador morado quedó otra vez fuera de este certamen al no pasar del empate a cero en Tibás ante el Motagua de Honduras, con lo que no pudo superar la fase de grupos.

Pese al nuevo fracaso morado, el DT encontró la forma de justificar a sus jugadores y señalar que pese a la eliminación les reconoce “la actitud y su juego” por lo que los aficionados deberían estar “satisfechos”

“Quiero reconocer a nuestros jugadores el esfuerzo que hicieron en el terreno de juego. La actitud es diferente y está a la vista. Cada uno de ellos dio lo mejor, con aciertos y desaciertos, pero ninguno bajó los brazos y debemos estar satisfechos”, indicó.

Vladi reconoció que el club carga una deuda gigante, tras quedar fuera por tercer torneo consecutivo en esta copa en la que nunca han alcanzado ni siquiera las semifinales.

“Tenemos una deuda enorme, una sequía muy grande de hacer buenas presentaciones y me refiero a hacer algo importante en Centroamérica al decir buenas presentaciones.

“Es una gran deuda que tenemos. Junto con el cuerpo de jugadores y comisión técnica tenemos que componer eso para en los próximos años ganar este torneo, no es conformismo porque acá nos enseñaron a ganar siempre”

“No estamos contentos, estamos eliminados. En los torneos anteriores nos sacaron en la segunda fase, pero en este nos quedamos en la primera ronda, y esa es una gran deuda con esta afición que nos vino a apoyar en todo momento”, comentó.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

