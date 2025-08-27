Vladimir Quesada dijo algo sobre Gustavo Herrera que indigna a todo el saprissismo

Gustavo Herrera fue silbado y muy cuestionado por la afición del Saprissa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, salió al paso de las críticas de uno de sus jugadores más señalados, el delantero panameño Gustavo Herrera.

El atacante sigue sin anotar tras nueve partidos disputados con los morados, cinco en el Apertura 2025 y cuatro por la Copa Centroamericana entre los que suma 490 minutos.

Este martes, los aficionados se metieron con dureza contra el jugador al que le recriminan su sequía en el marco y al finalizar el partido le silbaron y le gritaron de todo.

Cuando al técnico le consultaron por el desempeño de su jugador, este contradijo al periodista Eduardo Castillo de Teletica Radio y aseguró que para él este jugó un partidazo.

“Yo con todo el respeto, respeto su opinión, pero creo que Gustavo Herrera hizo un partido muy bueno, un partido diferente, se movió muy bien, lo colocamos en uno de los puestos en los que mejor se desarrolla, es más creo que es en el que mejor se siente como centro delantero”.

“Creo que tuvo muy buenos momentos y movimientos de venir a recibir el balón, apoyarse, picar a la espalda de los volantes y defensores contrarios, ayudó en muchas de nuestras posesiones largas, sobre todo en el primer tiempo, para mí es uno de los mejores partidos que le he visto a Gustavo”, opinó.

Vladi incluso dijo que le sorprende escuchar que la afición se estaba metiendo con Herrera y afirmó que hasta pensó que lo hacían con otro jugador.

“No comprendo esa situación, creí que los silbidos eran para otro jugador y no para Gustavo, obviamente no voy a decir a quien creí que estaban silbando, pero me extraña lo que me pregunta, el porqué, Gustavo hizo de sus mejores partidos en este corto tiempo que ha estado”.

“Jugar en el Saprissa no es fácil, independientemente de que tenga mucha o poca experiencia y es un jugador de poca experiencia, pocos años, tiene mucho qué aprender y mucho qué madurar, para jugar en Saprissa tiene que haber normalmente un proceso de acondicionamiento, de adaptación y creo que Gustavo está en ese proceso”, dijo.