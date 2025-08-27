Aficionados del Saprissa hicieron algo sorprendente de cara al clásico contra Alajuelense

A los aficionados del Saprissa les importó poco la eliminación del club en la Copa Centroamericana. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La eliminación del Saprissa en la Copa Centroamericana no fue impedimento para que los fiebres morados esperen desde anoche, por las entradas para el clásico del sábado ante Alajuelense.

Desde el martes por la noche, hay personas que están haciendo fila virtual en el sitio web del Sapri, para adquirir sus boletos y así llenar el estadio Ricardo Saprissa, para el duelo contra los leones, que será a las 8 p.m.

En todas las localidades hay boletos disponibles. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Al ingresar a la boletería, se lanza de una vez a la fila virtual y en este momento hay más de 200 personas esperando para poder comprar los tiquetes.

Incluso, en algunas localidades se ve que ya se han vendido muchísimas entradas y hay bloques ya agotados.

Hay bloques en sombra que ya están agotados. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Los precios de las entradas son:

- Sol sur: 10 mil

- Sol norte: 13 mil

- Sombra regular: 17 mil

- Sombra preferencial: 21 mil

- Platea regular: 23 mil

- Platea preferencial: 28 mil

- Palcos: 55 mil