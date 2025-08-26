Erick Lonis dio divertida respuesta ante pregunta sobre Marcel Hernández y una posible llegada a Saprissa

Marcel Hernández no ha aceptado la oferta del Herediano.

Erick Lonis se pasó de honesto y respondió sin filtro aunque a muchos morados les duela, ante una pregunta sobre un posible fichaje de Marcel Hernández en Saprissa.

En los últimos días, el delantero cubano ha sido tema de conversación y no solo por sus goles, sino por el tema de su contrato, pues no quedó contento con la oferta de renovación que le hicieron en Herediano.

Lonis dio una entrevista en el programa de radio 120 minutos donde le contextualizaron la actualidad del ariete y le preguntaron por una posible incorporación a Saprissa.

“Marcel Hernández dice que todavía no le gustó la oferta que le presentaron en el Herediano y podría ser agente libre y dice que ha recibido otras ofertas de equipos nacionales ¿A Saprissa le interesaría llevarlo a la institución?, ¿Es un caso cerrado o sí se puede valor como un refuerzo importante para lo que venga?“, le preguntó Rodolfo Mora.

El exarquero dio una respuesta corta, pero muy clara, que se debe a la situación económica actual del club.

“Si no le gustó la oferta que le hizo Herediano, menos le va a gustar la nuestra”, dijo de manera franca, provocando la risa de los panelistas de 120 minutos.

Sin duda que, para nadie es un secreto que los tiempos de bonanza económica quedaron muy atrás en Saprissa y ya no pueden pelear por bombas del mercado como lo sería Marcel Hernández.