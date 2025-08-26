Teleguía Deportes

(Video) Erick Lonis anunció esta decisión sobre el futuro de Christian Bolaños en Saprissa

Saprissa sigue haciendo cambios internos tras la salida de Paulo Wanchope

Por Hillary Chinchilla Marín
Christian bolaños
Christian Bolaños tendrá nuevo rol en el Deportivo Saprissa

Erick Lonis reveló este martes más cambios en el Deportivo Saprissa, uno de ellos involucra, directamente, a Christian Bolaños.

Lonis, quien lidera la Comisión Deportiva del club, reveló que el exjugador ahora estará más cerca de los futbolistas y del cuerpo técnico.

“Hemos incorporado también a la parte futbolística a Christian Bolaños, que él ha estado ahí y es una persona muy inteligente y muy capaz”, contó en el programa de radio 120 minutos.

El exportero reconoció que Bolaños ha hecho un gran trabajo en ligas menores, proyecto que tenía desde que se retiró.

“Estaba haciendo un gran trabajo en academia, pero queremos incorporar a alguien que esté más cerca de los jugadores, porque ya sabemos la capacidad que tiene. Está sacando licencia A y es un gran referente”, mencionó.

También explicó que han generado una comunicación más directa con los futbolistas.

