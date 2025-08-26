(Video) Estas son las primeras palabras de Marcelo Tulbovitz tras anuncio de su regreso a Saprissa

Estas fueron las primeras palabras de Marcelo Tulbovitz tras su regreso a Saprissa. (Alexander OTAROLA)

El Deportivo Saprissa dio este martes una excelente noticia a su afición y es el regreso del uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico del primer equipo.

El club tibaseño comunicó la noticia a través de un video en sus redes sociales, en el que Marcelo compartió unas palabras con los morados:

“Hola saprissistas de todo el país, comunico y cuento que, en poquitos días, voy a estar en mi querida Costa Rica. Muy agradecido por los múltiples mensajes de la afición de diversas maneras, agradecido con la comisión técnica por el apoyo y el respaldo.

“La verdad, los objetivos que tenemos por delante son importantes, a eso apuntamos. Estoy seguro de que todas las partes caminaremos por la misma vereda. Entonces, solo resta decir que en pocos días estaré con todos ustedes y muy feliz de volver a Costa Rica, a mi querido Saprissa”, expresó Marcelo en el clip, el que además se escucha motivando a sus jugadores.

La llegada de Tulbovitz se da en un momento complicado para el cuadro morado, pero su regreso ha generado ilusión entre los seguidores de la S.