¿Volverá Celso Borges a la Selección Nacional? Esto opina el jugador de Alajuelense

Celso Borges se retiró de la Selección Nacional hace un año, pero luego del juego contra Haití, los aficionados piden su regreso

Por Yenci Aguilar Arroyo
El volante Celso Borges volverá a la Selección Nacional, para la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. AFP. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

¿Regresará el volante Celso Borges a la Selección de Costa Rica, luego de su retiro de la Nacional, el año pasado?

Una fuente cercana a este medio conoce que el capitán de Alajuelense aparece en la prelista que hizo el técnico Miguel Herrera para los juegos, contra Honduras y Nicaragua, que serán los días 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Recordemos que luego del partido entre Costa Rica y Haití, del 9 de setiembre pasado, Celso le dijo a La Teja que el regreso a la Sele no estaba entre sus planes.

El capitán liguista es uno de los jugadores más solicitados entre la afición, que cree que su liderazgo y su desempeño en la cancha son más que necesarios para sacar adelante el proceso hacia la Copa del Mundo del 2026.

Esto opina Celso Borges sobre su regreso a la Selección

- ¿Qué le dice a la gente que quiere verlo de nuevo en la Sele?

Cuando en la Sele hay resultados que, tal vez, la gente no se espera o no quisiera, lo más difícil es apoyar y confiar en el equipo.

Nosotros, en la eliminatoria hacia Catar, hicimos siete u ocho puntos en la primera ronda y en la última ronda pudimos rectificar, aceleramos e hicimos 19 de 21 puntos y fuimos a un repechaje y luego al Mundial.

Entonces, yo creo que lo más importante es no dejar de creer en la Selección y saber que todavía todo está muy vivo y que se puede conseguir. De mi parte, me siento halagado de que de así sea, pero bueno, estoy disfrutando mucho de esta etapa también y siempre le voy a estar deseando lo mejor a la Selección.

- Si Miguel Herrera lo llama, ¿se uniría a la Sele?

Cuando tomé la decisión de retirarme de la Selección, lo hice desde un lugar, digamos, tranquilo, de mucha paz mental, y sabía y entendía que había concluido una etapa y me dediqué a cerrarla.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

