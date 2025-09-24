¿Volverá Celso Borges a la Selección Nacional? Esto opina el jugador de Alajuelense

El volante Celso Borges volverá a la Selección Nacional, para la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. AFP. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

¿Regresará el volante Celso Borges a la Selección de Costa Rica, luego de su retiro de la Nacional, el año pasado?

Una fuente cercana a este medio conoce que el capitán de Alajuelense aparece en la prelista que hizo el técnico Miguel Herrera para los juegos, contra Honduras y Nicaragua, que serán los días 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Recordemos que luego del partido entre Costa Rica y Haití, del 9 de setiembre pasado, Celso le dijo a La Teja que el regreso a la Sele no estaba entre sus planes.

LEA MÁS: Mientras muchos piden el regreso de Celso Borges, él ve a la Selección con otros ojos

El capitán liguista es uno de los jugadores más solicitados entre la afición, que cree que su liderazgo y su desempeño en la cancha son más que necesarios para sacar adelante el proceso hacia la Copa del Mundo del 2026.

Esto opina Celso Borges sobre su regreso a la Selección

- ¿Qué le dice a la gente que quiere verlo de nuevo en la Sele?

Cuando en la Sele hay resultados que, tal vez, la gente no se espera o no quisiera, lo más difícil es apoyar y confiar en el equipo.

Nosotros, en la eliminatoria hacia Catar, hicimos siete u ocho puntos en la primera ronda y en la última ronda pudimos rectificar, aceleramos e hicimos 19 de 21 puntos y fuimos a un repechaje y luego al Mundial.

Entonces, yo creo que lo más importante es no dejar de creer en la Selección y saber que todavía todo está muy vivo y que se puede conseguir. De mi parte, me siento halagado de que de así sea, pero bueno, estoy disfrutando mucho de esta etapa también y siempre le voy a estar deseando lo mejor a la Selección.

LEA MÁS: Celso Borges reveló cómo están las negociaciones con Alajuelense para su renovación

- Si Miguel Herrera lo llama, ¿se uniría a la Sele?

Cuando tomé la decisión de retirarme de la Selección, lo hice desde un lugar, digamos, tranquilo, de mucha paz mental, y sabía y entendía que había concluido una etapa y me dediqué a cerrarla.