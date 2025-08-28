Celso Borges reveló cómo están las negociaciones con Alajuelense para su renovación

Celso Borges indicó que qusiera cerrar su renovación con Alajuelense antes que acabe el año. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Celso Borges está jugando los últimos meses con Alajuelense en su actual contrato. El volante acaba su ligamen al finalizar el 2025, por lo que las preguntas sobre cómo está el asunto de su renovación son de las principales para él.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones con el León? ¿Quiere seguir en la Liga? Esas y otros cuestionamientos sobre su momento se las realizamos al capi manudo.

“Yo me siento bien para seguir jugando, la prioridad la tiene Liga Deportiva Alajuelense, por supuesto; es un lugar en el que estoy bien y me siento cómodo. De momento, lo único que ha habido es una charla”.

LEA MÁS: En Alajuelense respondieron así a filazos de Kendall Waston sobre la crisis sin títulos

Al consultarle a Borges de qué depende su continuidad con el equipo, fue muy directo.

“Como en toda negociación, que las dos partes estemos de acuerdo, que encontremos un buen punto, pero si no hemos tenido ni siquiera la conversación, no puedo aún ni decirte en qué punto estamos”, añadió.

Con el tiempo, el volante se volvió una pieza clave en el once rojinegro, tanto que tras el retiro de Bryan Ruiz en el 2022 y la salida de figuras como Giancarlo González, asumió la capitanía del equipo.

LEA MÁS: Óscar Ramírez afirma haber recuperado a un jugador clave para la afición de Alajuelense

En lo que sí fue claro Celso, es que no quiere llegar al final del torneo sin nada firmado, por lo que le gustaría que el asunto esté cerrado antes de fin de año.

“Yo lo quiero tener definido antes de que acabe el torneo, pero es mi posición al respecto. Tenemos que tener la charla en algún momento, a partir de ahora que estoy en mis últimos meses de contrato ya podría uno estar valorando y ver cosas, pero la prioridad la tiene la Liga”, comentó.

LEA MÁS: Machillo Ramírez hizo un fichaje de lujo en Alajuelense que ya le da frutos y le habla al oído

Fuera de Alajuelense. ¿Tiene Borges ofertas de otros clubes nacionales o foráneos? ¿Le han llegado en otros momentos?

“Javier Cordón se llama mi representante, ahí con mucho gusto los atiende. Al final, esos son temas de representantes. Este es un lugar en el que estoy bien, en el que me encuentro cómodo y hablar de eso no le veo el porqué, ya que si estoy acá, es porque quiero estar acá”, explicó.

Borges afirma que a sus 37 años todavía se siente con ganas y fuerza para jugar un tiempo más, aunque no precisó cuánto más.