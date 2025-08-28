En Alajuelense respondieron así a filazos de Kendall Waston sobre la crisis sin títulos

Anthony Hernández, autor del gol del triunfo de este miércoles de Alajuelense ante Antigua de Guatemala, por la Copa Centroamericana, respondió a la indirecta que el martes tiró Kendall Waston a los rojinegros.

Anthony Hernández le dio el triunfo a la Liga (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

La Liga derrotó a Antigua y pasó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y de paso, se embolsó 80 mil dólares por esa clasificación.

Este sábado visita al Deportivo Saprissa a las 8 p,m, que el martes fue eliminado del torneo y el cual se quedará sin esa atractiva bolsa. En ese contexto, a Waston le preguntaron que si había crisis en Saprissa.

“Si se le llamara crisis acá imagínese qué sería lo del otro equipo que no ha sido campeón en no sé cuantos años, que le llevamos mucha ventaja acá”, dijo.

Kendall Waston fue poco autocrítico y apuntó a Alajuelense para defenderse. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El morado se refiere a títulos nacionales, pues los erizos son los vigentes campeones del certamen centroamericano.

A Anthony Hernández le preguntaron por esas palabras y respondió a la indirecta. “Él puede hablar lo que quiera, vamos a seguir trabajando humildemente y nos enfrentaremos a ellos el sábado, que pase lo que tenga que pasar”, manifestó Hernández.

Anthony Hernandez

Alajuelense derrotó a Antigua y ahora va por Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Otro que tampoco se fue en la finta fue el defensor Santiago van der Putten, quien quiso eludir la polémica y dejar ese tipo de criterios para otros.

“Yo prefiero no meterme en polémicas ni hablar de polémicas, esa pregunta se la dejo a ustedes (prensa) y a mis compañeros más experimentados ante lo sucedido”, indicó.