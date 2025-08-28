Óscar Ramírez afirma haber recuperado a un jugador clave para la afición de Alajuelense

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, destacó este miércoles, durante la conferencia de prensa después del juego ante Antigua, a un jugador que afirma lograron rescatar.

27/08/25 Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto Partido, Alajuelense vs. Antigua en Copa Centroamericana grupo A (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Se trata de Joel Campbell, quien ingresó al minuto 71 y tuvo un rendimiento aceptable. Cada vez que Joel agarró la bola, intentó marcar diferencia, aunque a veces abusó del juego individual.

Ramírez dijo esto sobre el referente del fútbol tico: “Ver a Joel me encanta ahora, no sé ustedes sí lo han notado, lo veo recuperado”.

Dijo que, aunado al buen nivel que nota en Campbell, hay otros jugadores que están dando un buen tono al equipo y habló de Celso Borges, Alejandro Bran y los que ingresaron de cambio, John Paul Ruiz y Anthony Hernández.

Hernández, quien fue el autor del gol manudo, expresó que fue un partido complejo, pues el Antigua siempre dio lucha y debieron esforzarse al máximo.

“Siempre uno trata de buscar el gol, pero con una asistencia uno se siente contento, todo se da en el momento de Dios”, expresó Pika.

Joel Campbell muestra cosas interesantes, parece que vuelve. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

“Antigua fue un digno rival, está bien trabajado, ahora no hay equipo fácil y ahora tenemos que pensar en el clásico”, expresó.

El exporteño dijo que en el medio tiempo recibieron una charla donde les expresaron que debían hacer, pues los urgidos de ganar eran los guatemaltecos.

“Nos dijeron que tuviéramos calma, los que tenían la presión eran ellos, ellos debían ganar y lo supimos manejar”, dijo.

Hernández intentará llegar en buen nivel al clásico de este sábado ante Saprissa y como él mismo dice, se sentirá bien con un gol o con una asistencia, pero nada como ganar en la Cueva del Monstruo.