Afición del Saprissa irá al clásico esperando que Alajuelense pague los platos rotos

¿Irá la afición del Saprissa al estadio este sábado, luego de que su equipo sumara un papelón internacional más?

Esa es una de las preguntas que muchos se hacen y que le hicimos a varios saprissistas luego de que el Monstruo cayera eliminado este martes de la Copa Centroamericana tras empatar a cero contra el Motagua de Honduras en casa.

Al parecer, la venta de entradas va bine pese al disgusto de la gente. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El golpe fue fortísimo, porque además, el Monstruo quedará marginado no sólo de las fases finales del torneo, sino de la Copa de Campeones de Concacaf, el torneo grande, con los equipos mexicanos y estadounidense, que tiene miles de dólares en juego.

El momento además es clave, pues Saprissa recibe a su archirrival, Alajuelense, este sábado a las 8 de la noche en la Cueva del Monstruo.

Algunos son de la tesis de que la afición debe darle la espalda al equipo cuando anda mal, a manera de castigo a la dirigencia, para que suelten plata y contraten como equipo grande, “como Dios manda”.

Otros son fieles a los colores y un partido contra la Liga les infla el pecho, dada la superioridad morada sobre el León manudo en los últimos tiempos.

En estas circunstancias preguntamos a morados de hueso colorado si van a ir a la Cueva para el clásico o no y las opiniones están dividas.

Hosseman Hernández, de Morados Viajeros, expresó que él asistirá al estadio y considera que estará a reventar, para que sea la Liga la que pague los platos rotos.

Vladimir Quesada tiene mucho que hacer con Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Hay dos tipos de morados, los que son de ocasión y los que somos de siempre, los que, aunque Saprissa esté mal, siempre vamos”.

Hernández dice que el estadio se llenará pues los partidos contra la Liga siempre despiertan a la afición, no obstante, reconoció que el equipo pasa un mal momento y dijo no estar nada contento con el equipo y menos con Horizonte Morado.

Jesús García, es otro moradazo, dice que también irá al estadio pero confesó estar harto de Horizonte Morado y de su presidente Juan Carlos Rojas.

“Voy por amor al club, porque este amor, para mí, no es para los directivos, ni por los jugadores, es amor a los colores, al escudo. El estadio va a estar lleno pero no a reventar, quizás a un ochenta o noventa por ciento”, manifestó.

El factor común de esos aficionados es el disgusto con el equipo, pero Alberto Zamora sí hará una diferencia con respecto a los dos anteriores, no irá al estadio.

“Soy socio desde hace años y ya me harté de que Horizonte Morado se burle de la afición, nos tienen domesticados. Están acostumbrados a que siempre llenamos la Cueva, compramos camisetas, apoyamos a mil y siguen sangrando al equipo. Ayer no fui (ante Motagua, el martes) y el sábado no iré, ya es mucho. Quienes tenemos ADN de verdad nos duele el alma”, indicó.

El próximo rival de Saprissa es la Liga en el clásico nacional. (Fanny Tyver/Fanny Tyver)

La Teja consultó al departamento de prensa de la institución una opinión al respecto, pero aún no llegan las respuestas.

En una encuesta de La Teja en el chat La Cueva de los Morados, la gente que va a ir al estadio superó ampliamente a los que no asistirán. Los que dijeron sí van son 162 (68%), los que dijeron no, 53 y quienes aún lo están pensando (una tercera opción) 23, a un corte que se hizo antes de las 4 p.m. ¿En cuál apartado está usted?