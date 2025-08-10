Deportes

Mariano Torres no se mordió la lengua y dijo todo esto tras paliza que les metió Cartaginés

Mariano Torres fue muy honesto en la apreciación de su equipo

Por Franklin Arroyo

A Mariano Torres no le tembló el pulso para decir en una sola palabra, lo que fue Saprissa este domingo en el Fello Meza.

Cartaginés vs. Saprissa
Saprissa fue goleado y sufrió con el juego aéreo. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El capitán morado fue crítico con su equipo y con la forma de jugar, tras un 3 a 0 inapelable que les metió el Cartaginés.

“Volvimos a jugar mal, ellos nos superaron. Fue horrible el juego de hoy, hay que ser autocrítico, pero tampoco echar a perder las cosas buenas que venimos haciendo”, explicó el argentino.

El capitán dijo que venían de cuatro triunfos consecutivos (Cartaginés y Verdes en Copa Centroamericana) y Pérez Zeledón y San Carlos en el torneo nacional.

“Hoy perdemos y tenemos que levantar la cabeza porque falta mucho todavía”, añadió Torres.

Es el tercer partido consecutivo que Saprissa pierde en Cartago. Torres comentó al respecto.

“Repito, jugamos mal, que perdimos los últimos tres ellos también la vez pasada, en la antepenúltima fecha festejaron allá un empate y no les alcanzó para clasificar”, dijo.

En lo personal, dijo que se siente bien pero que era un horario complicado donde la intensidad no es la misma.

