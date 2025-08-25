Exjugador de Saprissa habría rechazado oferta de Alajuelense y fichará con otro club tico

Luis Díaz, extremo quien jugó con Saprissa y el Herediano, habría rechazado una oferta de Liga Deportiva Alajuelense porque ya tenía un acuerdo de palabra con Sporting.

Luis Díaz podría llegar a Sporting, luego de rechazar a la Liga. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Díaz estaba en el fútbol de la MLS con el New England, antes de su paso a Saprissa, también tuvo una larga estancia en el fútbol gringo.

LEA MÁS: Técnico que estuvo en la mira de Herediano llegaría al Sporting tras salida de Luis Marín

Según Kevin Jiménez, periodista que se ha especializado en el tema de fichajes, falta finiquitar detalles para que los albinegros se hagan de los servicios de Díaz, quien firmaría en los próximos días.

LEA MÁS: Sporting golea en ideas a todos los equipos de Primera División

Sporting ha hecho fichajes de peso, como el hondureño Carlos Pineda, el mexicano Erick “Cubo” Torres, el guardameta Leo Moreria, el colombiano Alexis Cundumi, no obstante, son últimos en la tabla, con apenas un punto.

LEA MÁS: Periodistas deportivos dejaron de creer en Alajuelense: estos son los pronósticos de la prensa