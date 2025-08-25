Deportes

Exjugador de Saprissa habría rechazado oferta de Alajuelense y fichará con otro club tico

Exjugador de Saprissa ya estuvo en dos clubes importantes en Costa Rica

Por Franklin Arroyo

Luis Díaz, extremo quien jugó con Saprissa y el Herediano, habría rechazado una oferta de Liga Deportiva Alajuelense porque ya tenía un acuerdo de palabra con Sporting.

03/02/2024 Estadio Ricardo Saprissa. Este miércoles fue presentado el nuevo delantero del Deportivo Saprissa, Luis Diaz. El nicoyano llegó acompañado de su familia. Aquí posa junto a su abuelo Mario Diaz, orgulloso porque su nieto jugará con el número del "caballero del fútbol". Foto: Rafael Pacheco Granados
Luis Díaz podría llegar a Sporting, luego de rechazar a la Liga. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Díaz estaba en el fútbol de la MLS con el New England, antes de su paso a Saprissa, también tuvo una larga estancia en el fútbol gringo.

Según Kevin Jiménez, periodista que se ha especializado en el tema de fichajes, falta finiquitar detalles para que los albinegros se hagan de los servicios de Díaz, quien firmaría en los próximos días.

Sporting ha hecho fichajes de peso, como el hondureño Carlos Pineda, el mexicano Erick “Cubo” Torres, el guardameta Leo Moreria, el colombiano Alexis Cundumi, no obstante, son últimos en la tabla, con apenas un punto.

