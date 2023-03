Sporting golea en ideas a todos los equipos de Primera División

Sin duda alguna, el Sporting ha marcado una pauta en la forma de mercadear una marca futbolística en la primera división. Lo hacen de forma espectacular, con innovaciones y creatividad.

A Sporting le falta concretar el proyecto deportivo pero no lo hacen mal. (Jose Cordero)

El Sporting, en muy poco tiempo, ha colocado el listón del marketing futbolero bien alto y los demás equipos no le llegan a lo que hace el equipo encabezado por Charly Arias.

Ese equipo lleno de ideas y creatividad, que es el equipo de comunicación, está compuesto por, además de Arias, Daniel Sánchez, creativo; Diana Flores, social media y comunicación; Adrián Escalante en audiovisual; Yosabeth Azofeifa en prensa y Alejandro O’Connor, director de arte.

Proyectos como la traducción lesco en las conferencias de prensas (pioneros y aún lo siguen haciendo), la camiseta homenaje a Pelé, las entradas gratis para los que se peinan con trenzas o tener a una animadora en el estadio(Susan Escalante, que por cierto es la primera mujer en este puesto), son algunas de esas ideas con la que marcando una diferencia importante y que usted no ve en otro club.

La Teja conversó con Arias acerca de este proyecto tan ambiocioso e innovador.

“Tenemos una estrategia y un propósito, ese propósito es llevar la cultura del pura vida al fútbol nacional, lo mejor del tico al campeonato, eso que nos da orgullo porque venimos precedidos de violencia, de tema de arbitrajes, de odios y no somos así”, expresó.

Esta camisa personalisada se la regalaron a Cristian Bolaños.

-La idea de la intérprete lesco en las conferencias fue de ustedes y aún hoy lo mantienen, ¿cómo surge?

Es por eso de llevar la cultura del pura vida al fútbol, Sporting es un equipo donde todos son bienvenidos. Pero resulta que uno de los fans de nuestro Facebook era un chico ciego y a partir de allí nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo por ellos? Es un tema de inclusión y siempre tratamos de buscar un aliado y vino la empresa Plura (la que pone los intérpretes), un aliado para hacerlo bien Abrimos camino, otros clubes lo han hecho y nos llena de orgullo, pero falta, es algo que hace falta en el fútbol y que sea permanente.

-El ingreso gratis para quien se peine con trenzas, fue otro acierto.

- Eso fue porque hubo una noticia en Aserrí que no sabemos sí fue cierto o no (una mamá denunció que la maestra pidió que no lleven a sus hijos con dreads porque no están en Limón), no es el punto, la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué hacemos para que esto no nos pase y cómo enlazamos un mensaje, desde un influencer, cómo es un club de fútbol?, Esa noticia fue una tendencia y de allí nos valimos, pero no mostramos a la chica ni nada, solamente dijimos que los niños que lleguen con trenzas y con dreads entran gratis.

Sporting regala cuadernos a las comunidades. (Sporting)

Son temas que se trabajan con profesionales y recurrimos al famoso Edwin Dakin (peinador de artistas) y se unieron varios barberos. Llegaron personas que ni vieron el partido, se les hizo el peinado y ya. Fue un éxito. Para nosotros es importante la buena relación con la comunidad.

-También he observado que la solidaridad es parte del club, han regalado taquillas, han hecho donaciones de cuadernos, de diarios.

Nuestro ADN es la inclusión, la comunidad y educación es parte de la visión de las cabezas a nivel gerencial. Eso empezó el torneo pasado con un partido ante la Liga en Desamparados, se transformó en bolsas de arroz, donamos el tema de una taquilla para el Liceo de Pavas, se donó la venta de la camisa de Pelé para la Fundación Ronald Mcdonald y más de 24 mil cuadernos, todo que empezó en Pavas y se extendió a todo San José, ¿por qué lo hacemos? Porque es importante para nosotros llegar a un barrio a solucionar cosas, no a imponer.

-Otro tema fueron las camisas que le regalaron a Bryan Ruiz y a Cristian Bolaños, ¿cómo surgió la idea?

A Sporting todos son bienvenidos, somos el equipo que promueve el pura vida y eso fue, homenajear, haciendo una camisa, a Bryan, con eso le reconocemos todo y somos realistas, parte de nuestra comunidad nuestra es afín a la Liga, otra es afín a la Sele, ¿cómo no actuar si estamos en el mismo escenario?, jugando futbol.

Bolaños es el último ídolo de la otra gran afición, se lució en varios mundiales, fue interesante, tenía ocho meses de no ser titular y fue titular ese domingo. Es un guiño a la afición, son las que tienen más seguidores.

Cypress Hill usó la camisa de Sporting. (Sporting)

-El uniforme homenaje a Pelé, es de los más elegantes del campeonato, hasta es una lástima que solo lo usen este torneo.

Nace de la iniciativa de Giani Infantino, presidente de FIFA de ponerle a un estadio en cada país el nombre de Pelé. Lo del estadio no podía pasar y pensamos, ¿cómo homenajeamos?, revisamos todo, fue un tema de Daniel, el creativo, investigó y llegó al concepto de que el Santos es el equipo albinegro, y nosotros estamos trabajando en que nos identifiquen con ese apodo. Fue más planificado, cuenta una historia y la han usado muchas personas como Cypress Hill en Pic Nic.

José y Gero fue uno de las ideas más llamativas. Los actores vinieron a Costa Rica. (Sporting)

- ¿Qué tanto se han ganado a la comunidad, podemos hablar de hinchas de Sporting?

Sabemos que somos el segundo equipo de muchas personas, es importante, recordemos que nacimos en la pandemia y había muchas restricciones, pero hay gente que compra su camisa, sí tenemos gente de Sporting, estamos en la organización de una barra organizada, no es barra brava.