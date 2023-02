¡Qué carga! Vea todo lo que hace la futbolista más joven de Costa Rica para jugar

Con apenas 13 años, dos meses y 28 días, Lucía Paniagua del Sporting se convirtió este sábado en la jugadora más joven en debutar en la primera división, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Lucía Paniagua en el calentamiento ante Herediano el día de su debut.

Paniagua jugó los últimos diez minutos en que el Sporting apabulló 5 a 0, de visitante, al Club Sport Herediano y dio todo de sí en ese ratico.

La linda familia de Lucía Paniagua de Sporting. (Cortesía )

Pero para lograr eso, Lucía cuenta con una disciplina altísima que le ha valido para ser tomada en cuenta en un equipo profesional y además, llevar el proceso de selecciones nacionales, sin dejar de lado la exigencia académica de primer nivel que lleva.

“Son sacrificios, si uno quiere algo, uno se lo propone y tiene que estar dispuesto a enfrentar lo que venga en el camino. No es para nada fácil, pero con mucho esfuerzo y disciplina uno consigue lo que se propone”, dijo mostrando gran madurez.

Añadió que dos cosas son fundamentales en el fútbol para cumplir metas: el apoyo de la familia, que en el caso de ella es incondicional y que sean futboleros. “Eso es lo principal, ellos siempre me han apoyado con mi hermanito”, expresó.

Su mamá, la doctora Heizel Cordero, contó todo el esfuerzo que debe hacer su hija para cumplir su sueño de futbolista. Ellos viven en Grecia y la tienen que llevar a entrenar todos los días a San José, ya sea con el club o con la Tricolor.

“Mi esposo y yo nos turnamos para llevarla. Nos vamos a las 4:30 de la mañana, termina pasadita las 7 y nos devolvemos para Grecia. Ella se va cambiando en el carro y llega al cole a las 8:30 a.m. Le dan chance”, dijo.

Del cole regresa a las 2:30 de la tarde.

Eso significa que Lucía se pierde hora y media de colegio, que equivale a tres lecciones. ¿Cómo las repone? La mamá explica que para que cumpla el sueño debe ponerse al día.

“Ella sabe que no se puede acostar hasta que no se ponga al día. Es duro, pero no se lo permitimos de otra forma”, expresó la orgullosa madre.

Doña Heizel recordó cómo fue que su hija se hizo futbolista y los diferentes procesos que ha pasado. Primero que nada, confesó que ella y esposo, Ignacio Paniagua, son fiebrísimos al fútbol, al Barcelona y a Alajuelense.

Además, ellos mismos practicaron fútbol, no tan en serio, pero algo le hacían y en ambas familias existe ese gusanillo por el deporte rey.

“A los cuatro años le regalamos un uniforme del Barcelona, fue lo máximo para ella. No se lo quería quitar y nos pidió que la lleváramos a jugar. Fue cuando la metimos a la academia de Segnini, pero mujeres era ella y dos más”.

Ese uniforme de Barcelona la enamoró. (Cortesía )

Allí permaneció hasta los seis años y pasó a integrar un equipo de niñas que participó en un campeonato nacional y quedaron campeonas. Era la más pequeña.

“Ese grupo se deshizo y un amigo mío que tiene un equipo en Palmares me dijo que la llevara, era de hombres pero que él la ponía y así fue”, expresó.

Después, se volvió a hacer un equipo femenino en Grecia y Lucía volvió para integrarse a los Juegos Nacionales que recién terminaron.

Luego de eso, la contactaron varios clubes e hicieron un paseo familiar para tomar la decisión de dónde ir. Al final escogieron Sporting y fue a entrenar con el alto rendimiento. En el primer partido metió el gol del triunfo y ese mismo día, Edgar Rodríguez, el entrenador de la primera, le dijo que la iba a tomar en cuenta para el partido contra Herediano. Pasaron tres semanas desde que salió de Juegos Nacionales

¿A quién admira la niña de 13 años que debutó con Sporting?

“Fue demasiado rápido y ella dijo que cómo iba a decir que no. Le expresamos que era probable que no jugara pero la metieron”, dijo la mamá emocionada y con la voz entrecortada.

Tiene participacíón con la sub 15 femenina. (Cortesía )

“Estábamos en el estadio, fue emocionante. Luego me dijo, ‘mamá por primera vez me da un poco de susto’, se puso nerviosa y asustada mi chiquita”.

El papá expresó que desde que Sporting metió el tercer gol, sospechaba que podía jugar.

“Si cae otro creo que le dan la oportunidad y cuando cae el cuarto, ya estaban calentando, hace un cambio, luego el siguiente y solo le quedaba una ventana y uno no sabía si quedarse callado o gritar o qué, pero todos los momentos son importantes para agradecerle a Dios”.

Siempre destacó con los equipos que estuvo. (Cortesía )

Eso sí, aunque la madre la apoya, confesó el gran temor que como mamá siente, pues su pequeña debe enfrentar a mujeres hechas y derechas, físicamente fuertes, con más corpulencia.

Lucia Paniagua anota un golazo a México

“Usted es la primera persona que me lo pregunta. Esa parte no me gusta mucho porque siento que esta pequeñita, me da miedo. Ellas son fuertes y grandes. Entiendo que ese roce lo tiene que tener y que le va a ayudar.

Jovencitas de 13 años debutaron con Saprissa y Sporting en primera división

“Pero como mamá me da temor y le dije a mi esposo que a lo mejor era bueno esperar un poquito más, pero él piensa que es mejor de una vez y yo apoyo la decisión”, dijo doña Heizeil, quien se siente superorgullosa del rol de mamá que desempeña y de la familia que tiene, incluido el pequeñín de la casa, Paulo Paniagua, de 8 años.