Técnico que estuvo en la mira de Herediano llegaría al Sporting tras salida de Luis Marín

Sporting busca un técnico que ha sido cotizado

Por Franklin Arroyo

Un entrenador que ha estado varias veces en la mira del Club Sport Herediano sería el nuevo técnico del Sporting, tras la destitución, por mutuo acuerdo, de Luis Marín.

Minor Díaz sería un candidato para dirigir al Sporting. (José Cordero/José Cordero)

Se trata de Minor Díaz, quien estuvo al mando de Guanacasteca en su última etapa en la primera división, antes que el equipo chorotega fuera desafiliado del fútbol federado.

Díaz ha estado en la órbita del Herediano, club del cual es un confeso aficionado, pero hasta ahora nunca se ha logrado concretar su incorporación.

Sporting vs San Carlos
Sporting no la ha visto en el torneo. (Sporting/Sporting)

Ahora llegaría al club josefino, que ha sido uno de los que mejor se reforzó, pero que marcha en último lugar, con un punto de doce posibles.

La Teja escribió a Díaz, pero no nos atendió. En las próximas horas podría confirmarse la noticia.

