Nuevo equipo de primera despide a entrenador y suena un extécnico de la Sele para sustituirlo

Luis Marín no continuará en el Sporting F.C., según anunció el equipo este domingo 17 de agosto.

El equipo josefino Sporting F.C. tomó la decisión de despedir al técnico Luis Marín tras un rendimiento bajo durante este torneo.

A través de una publicación en redes sociales, el equipo anunció que Marín, quien llegó a dirigir en diciembre de 2024, no continuará como entrenador.

Además, el asistente Harold Wallace tampoco seguirá en el equipo.

“Sporting Fútbol Club comunica de manera oficial y por mutuo acuerdo, la no continuidad del técnico Luis Marín y su asistente Harold Wallace en la dirección técnica del primer equipo masculino”, comunicó.

“Agradecemos a ambos por su profesionalismo, trabajo y dedicación, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, añadió.

Spoting F.C. anunció que Luis Marín no continuará como director técnico del equipo tras un mal rendimiento en el torneo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

El último partido que Marín dirigió fue contra San Carlos el viernes 15 de agosto, en el cual ambos quedaron empatados, con un marcador de 1-1.

Sporting F.C. ha estado teniendo una mala racha en este torneo, pues en los últimos encuentros nacionales han perdido puntos, por ejemplo, contra Pérez Zeledón, Cartaginés y Alajuelense.

La Teja sabe que uno de los entrenadores que está en lista como posible sustituto es nada más y nada menos que Ronald González, quien dirigió a la Sele en el 2020 y quien se encuentra desempleado, tras su paso por Comunicaciones de Guatemala.

Otro nombre es el de Minor Díaz, quien está sin trabajo tras su salida de la ADG.