Saprissa visita a Liberia en un partido de los llamados bisagra

La visita de este domingo de Saprissa al estadio Edgardo Baltodano puede considerarse como uno de esos juegos bisagra.

O sea, el resultado puede incidir bastante en la gestión del entrenador de Saprissa, Paulo Wanchope.

Saprissa tiene un partido difícil en el Edgardo Baltodano. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Saprissa es cuarto lugar en el torneo, con seis puntos luego de tres partidos. Pese a que parecen números lógicos y normales, el rendimiento en campo del equipo ha sido muy cuestionado, incluso por el mismo entrenador.

Su última presentación por campeonato nacional terminó en una paliza 3 a 0, en el estadio Fello Meza ante Cartaginés.

En Copa Centroamericana, Saprissa es segundo de su grupo con seis puntos en dos partidos, no obstante, el último partido ante Verdes de Belice, de visitante, fue una lágrima. Los morados se vieron muy mal y no solo Chope fue crítico, los propios jugadores también lo reconocieron.

Por eso, el choque frente al líder Liberia, que suma siete puntos y viene jugando bien, parece ser un cruce de caminos para Saprissa: una derrota agudizaría las dudas, mientras que una victoria en una cancha difícil podría devolver la calma al camerino.

Si bien es cierto, ningún resultado hará que el puesto de Chope se desestabilice, el clamor popular sí tendrá una tendencia hacia el amor o el odio.

El periodista Daniel Jiménez de teletica.com, quien cubre al cuadro morado, cree que la derrota le pone el camino muy complicado a Chope.

“Si pierde se le mosquea el asunto porque estaría quedando a deber en los partidos importantes, Saprissa debe ser distinto. Una derrota comienza a socavar el trabajo y la credibilidad de Wanchope. No se puede venir de Liberia sin puntuar”, dijo.

Claro, el triunfo calmaría las aguas.

“Si gana, es como decirle a la afición que pueden confiar, que está ante un buen técnico. Definitivamente es de esos partidos bisagra, donde una derrota los puede hundir y un triunfo los puede catapultar”, añadió.

Alex Mazón, periodista de radio Monumental, también cree que la percepción de la gestión de Chope puede cambiar con el resultado, pero con un matiz más suave.

Saprissa debe mejorar mucho con respecto al rendimiento que mostró ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Una derrota sería inquietante porque Chope no tendría la tranquilidad con la que inició el torneo. Pero no significa que lo vayan a quitar, a nivel dirigencia es donde están más convencidos de que el hombre es Chope y quitarlo es como aceptar un error”, dijo Mazón.

El triunfo tampoco es que da un margen de tranquilidad absoluta, desde el punto de vista del periodista, pero sí tranquilizaría las aguas.

“Es como pegarse a un tanque de oxígeno para los próximos partidos, contra el Independiente en Panamá y contra Sporting, antes de los juegos contra Motagua y la Liga, que son más pesados y sí pueden tener más incidencia”, manifestó.

Ambos comunicadores coinciden en que el juego no será fácil para Saprissa, con un Liberia envalentonado, líder, que juega bien y que suele sacar provecho de su estadio.

No obstante, Saprissa cuenta con la historia a favor, ha ganado los últimos seis juegos en el Edgardo Baltodano, sin duda, un aliciente para el Monstruo.