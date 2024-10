Saprissa perderá esta millonada por haber quedado fuera de la Copa Centroamericana

Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana y aparte del prestigio que perdió y la humillación que sufrió al caer goleado 3 a 0 por Antigua de Guatemala, también dejará de percibir una jugosa cantidad de dólares, que en estos momentos, cualquier equipo se desea.

El pase a semifinales otorgaba nada más y nada menos que $80 mil (¢41,7 millones) y el pase a la gran final otorga otros $80 mil.

Saprissa dejará de recibir una millonada por haber sido eliminado de la Copa Centroamericana. (Mayela López)

Esos premios ya no los podrá obtener el Deportivo Saprissa, que salió por la puerta de atrás del torneo, al ser superados en el global por el Antigua de Guatemala 3 a 0 (0 a 0 y 3 a 0).

LEA MÁS: Mariano Torres decepcionó y enojó a la afición de Saprissa con lo que dijo

El campeón del torneo obtendrá $280 mil (¢146 millones). Es decir, Saprissa no podrá percibir $440 mil (unos ¢230 millones).

A ese monto sí podrá acceder el campeón de la competición. En estos momentos, los cuatro semifinalistas son Alajuelense y Herediano de Costa Rica, Antigua de Guatemala y el Real Estelí de Nicaragua.

Uno de los objetivos principales de Saprissa, sabiendo semejantes montos, era ganar la Copa Centroamericana, como lo advirtió este jueves en diferentes medios, el presidente de Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas.

En Alajuelense reciben buen billete por avanzar en la Copa Centroamericana. (JOHN DURAN)

“Estamos en alerta roja, el equipo no ha venido jugando bien, hay varios responsables, no es un tema solo de cuerpo técnico. Los objetivos primarios eran Copa Centroamericana y pentacampeonato, al caer en la primera, la paciencia nuestra como dirigencia se agota”, añadió.

Incluso, la molestia era evidente con el equipo y cuerpo técnico. “Estamos evaluando todo, para Saprissa no es de agrado, no aceptamos que esto suceda y todo lo tenemos que evaluar, esa es la realidad. Vamos a ver si Vladimir termina la temporada, no hemos tomado una decisión”.

LEA MÁS: Vladimir Quesada dio dos noticias sobre Mariano Torres, una buena y una mala

Lo que sí ha percibido Saprissa en el torneo es lo siguiente: $160 mil (¢83,5 millones) por clasificar, al igual que el resto de equipos y $80 mil por haber pasado a cuartos de final y $40 mil (¢20,8 millones) por clasificar de primero en el grupo. En total, $280 mil (unos ¢146 millones).

Marco Vázquez, vocero de Alajuelense, manifestó que los ingresos que se perciben por el torneo son importantes, pues son recursos frescos y que pensarán muy bien como invertirlos.

Jafet Soto ha indicado que el Team se ganó casi un millón de dólares en la Concahampions, donde ya están clasificados. Saprissa debe jugar un repechaje. (Alonso Tenorio)

La Liga ya tiene asegurados los $280 mil que ganó Saprissa, más los $40 mil adicionales que obtuvo al ser el ganador general de la primera fase y los $80 mil por estar en semifinales. Un total de $400 mil (¢209 millones). El Team tiene asegurado $360 mil (¢188 millones).

“En años anteriores, los torneos de Concacaf no te daban los premios de ahora, hay algunas bonificaciones del torneo anterior por llegar invicto al final de una fase, no sé si lo dan ahora, son recursos importantes”, dijo Vázquez.

LEA MÁS: Mariano Torres: Esto dicen en Saprissa sobre su renovación

“Hay una proyección a nivel deportivo, pero también un ingreso fresco para la institución, para tomar decisiones ya sea para infraestructura, para deuda”, añadió el directivo.

Mientras otros equipos como Alajuelense y Herediano ya aseguran ingresos importantes en la Copa Centroamericana, Saprissa se enfrenta a una profunda reflexión sobre su futuro inmediato, tanto en lo deportivo como en lo económico. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo del club en el resto de la temporada.