Celso Borges regresa a la Selección pero hay algo que preocupa muchísimo

El regreso de Celso Borges a la Selección de Costa Rica podría tener un freno ante Honduras. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Celso Borges regresó a la Selección de Costa Rica para la próxima fecha FIFA rumbo a Norteameríca 2026, un llamado que cuenta con una aprobación casi unánime y con la que el técnico Miguel “Piojo” Herrera explicó que se gana mucho, pero un giro podría cambiar todo.

Este sábado el volante recayó de la lesión que traía semanas atrás y no pudo realizar el colectivo, ni el entrenamiento con el que cerró el microciclo de la Tricolor en el que estuvo trabajando desde el miércoles, según el reporte de diversos medios y según pudo verificar La Teja.

Borges se lesionó con Alajuelense desde el partido de ida ante el Motagua por la Copa Centroamericana el 23 de setiembre y se perdió los siguientes dos juegos, ante Puntarenas FC por el torneo nacional y la vuelta ante el cuadro catracho el martes anterior.

Miguel Herrera mantuvo a Celso Borges en la convocatoria de la Selección de Costa Rica pese a su lesión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De esta manera, uno de los regresos más esperados, como lo era el del excapitán de la Selección, el jugador con más apariciones en la historia de la Sele, con 158, quedó entre algodones y pese a estar incluido en la lista, es incierto si podrá jugar el jueves ante Honduras.

Pese a lo sucedido, el jugador se mantuvo en la lista porque más allá de lo que pueda aportar en cancha, se valoró el peso y el liderazgo que ofrece afuera de la cancha.