Luis Flores, el volante del Cartaginés que se acuesta a las 9, para rendir al máximo

Luis Flores, volante de contención del Cartaginés, uno de los jugadores más constantes del campeonato, tiene su secreto para la regularidad que muestra partido a partido.

Luis Flores le da equilibrio al equipo brumoso. (Mayela López/Mayela López)

Flores expresó, luego del empate de este jueves entre su club y Pérez Zeledón a un gol, que su cuido personal lo ayuda a mantener un buen rendimiento y explicó que su descanso es muy bueno.

El volante acumula 558 minutos en el torneo, con seis partidos de titular y uno de cambio (de ocho jugados). No tiene goles ni asistencias, pero su labor es más de marca y de dar equilibrio al cuadro brumoso.

LEA MÁS: Así resuelve Andrés Carevic la alineación del Cartaginés ante tanta lesión, ¿usará a los nuevos refuerzos?

A Flores le preguntaron por qué siempre ha rendido en la cancha, desde que estaba en Sporting.

“Es el trabajo día a día, creo que los entrenadores y compañeros lo ven y lo reconocen, me ayudan, siempre les voy a dar las gracias. Además, siento que el cuido personal que tengo es muy bueno”, expresó.

Flores siempre acaba los partidos entero fisicamente y fuera de los terrenos de juego, está alejado de polémicas, una condición que cualquier equipo desearía de sus jugadores.

LEA MÁS: A Cartaginés le cayeron las siete plagas, reporta otro titular lesionado

Luis Flores confesó ser muy disciplinado. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“El descanso que yo tengo todas las noches es algo buenísimo, todos los días me duermo a las 8:30 - 9 de la noche, no trasnocho ni nada de eso y siento que todo eso me ayuda para venir a trabajar de la mejor manera”.

LEA MÁS: Cartaginés enfrenta el cierre del mercado de fichajes con zozobra por las lesiones

Un ejemplo de disciplina silenciosa que hoy lo tiene como uno de los pilares del Cartaginés.