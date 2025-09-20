Deportes

Luis Flores, el volante del Cartaginés que se acuesta a las 9, para rendir al máximo

Luis Flores es de los jugadores más constantes y con mejor rendimiento del campeonato

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Luis Flores, volante de contención del Cartaginés, uno de los jugadores más constantes del campeonato, tiene su secreto para la regularidad que muestra partido a partido.

Cartago vs Heredia
Luis Flores le da equilibrio al equipo brumoso. (Mayela López/Mayela López)

Flores expresó, luego del empate de este jueves entre su club y Pérez Zeledón a un gol, que su cuido personal lo ayuda a mantener un buen rendimiento y explicó que su descanso es muy bueno.

El volante acumula 558 minutos en el torneo, con seis partidos de titular y uno de cambio (de ocho jugados). No tiene goles ni asistencias, pero su labor es más de marca y de dar equilibrio al cuadro brumoso.

LEA MÁS: Así resuelve Andrés Carevic la alineación del Cartaginés ante tanta lesión, ¿usará a los nuevos refuerzos?

A Flores le preguntaron por qué siempre ha rendido en la cancha, desde que estaba en Sporting.

“Es el trabajo día a día, creo que los entrenadores y compañeros lo ven y lo reconocen, me ayudan, siempre les voy a dar las gracias. Además, siento que el cuido personal que tengo es muy bueno”, expresó.

Flores siempre acaba los partidos entero fisicamente y fuera de los terrenos de juego, está alejado de polémicas, una condición que cualquier equipo desearía de sus jugadores.

LEA MÁS: A Cartaginés le cayeron las siete plagas, reporta otro titular lesionado

Cartaginés vs. Verdes
Luis Flores confesó ser muy disciplinado. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“El descanso que yo tengo todas las noches es algo buenísimo, todos los días me duermo a las 8:30 - 9 de la noche, no trasnocho ni nada de eso y siento que todo eso me ayuda para venir a trabajar de la mejor manera”.

LEA MÁS: Cartaginés enfrenta el cierre del mercado de fichajes con zozobra por las lesiones

Un ejemplo de disciplina silenciosa que hoy lo tiene como uno de los pilares del Cartaginés.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
luis florescartaginésjugador disciplinadojugador que se acuesta a las 9 de la nochejugador del cartaginés que se acuesta temprano
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.