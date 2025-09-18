Cartaginés enfrenta el cierre del mercado de fichajes con zozobra por las lesiones

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes Cartaginés necesita refuerzos en zonas específicas.

Cartaginés está en los primeros puestos pese al montón de lesiones. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Cartaginés fue de los clubes que reforzó el plantel de forma más inteligente y lo que podría faltar, se da por situaciones específicas de lesiones.

Los brumosos tienen a los tres laterales derechos lesionados: Carlos Barahona, José Luis Quirós y Yael López, este último llegó al equipo para tapar ese hueco ante las dolencias, pero también se lesionó en el segundo partido que jugaba.

LEA MÁS: El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

Por lesión también se quedaron sin su diez y capitán Cristopher Núñez. En ese puesto es difícil encontrar jugadores con esas características. El creativo brumoso incluso, hizo falta en la Selección Nacional, en los juegos ante Nicaragua y Haití.

Por si fuera poco, también se lesionó un jugador como Douglas López, un mixto, de ida y vuelta.

Andrés Carevic no ha pedido refuerzos, al menos públicament, se la ha jugado en la reestructuración del equipo y en el seno de la dirigencia se nota tranquilidad.

Adrián Figueroa, aficionado brumoso y editor del sitio Planeta Blanquiazul expresó que para él, lo que hace falta es un creativo y el contención.

LEA MÁS: Saprissa: a pocas horas del cierre del mercado, este es el fichaje que más le urge a los morados

“Lo que pasa es que con el diez, no hay en el mercado nacional y si es un extranjero tendría que deshacerse de los que ya tiene y no creo que eso pase”, explicó.

Cartaginés contrató bien, pero las lesiones le han dificultado las cosas. (Mayela López/Mayela López)

“Traería a un contención, pero no tiene claro a quien y se la jugaría con los laterales que hay, si bien es cierto, los derechos están lesionados.

LEA MÁS: Andrés Carevic niega que el problema de Cartaginés sea el gol, pese a que solo llevan uno

“Diego González puede jugar a perfil cambiado y los otros muchachos lo han hecho bien y pueden asumir, como José Mora y Claudio Montero”, dijo.

Habrá que esperar el cierre del mercado, pero el Cartaginés marcha entre los líderes y ha enfrentado las dificultades, como un verdadero equipo grande.