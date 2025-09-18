Deportes

Cartaginés enfrenta el cierre del mercado de fichajes con zozobra por las lesiones

Cartaginés se reforzó de forma inteligente, pero las lesiones le han marcado el camino

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes Cartaginés necesita refuerzos en zonas específicas.

Cartaginés derrotó 2-1 a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.
Cartaginés está en los primeros puestos pese al montón de lesiones. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Cartaginés fue de los clubes que reforzó el plantel de forma más inteligente y lo que podría faltar, se da por situaciones específicas de lesiones.

Los brumosos tienen a los tres laterales derechos lesionados: Carlos Barahona, José Luis Quirós y Yael López, este último llegó al equipo para tapar ese hueco ante las dolencias, pero también se lesionó en el segundo partido que jugaba.

LEA MÁS: El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

Por lesión también se quedaron sin su diez y capitán Cristopher Núñez. En ese puesto es difícil encontrar jugadores con esas características. El creativo brumoso incluso, hizo falta en la Selección Nacional, en los juegos ante Nicaragua y Haití.

Por si fuera poco, también se lesionó un jugador como Douglas López, un mixto, de ida y vuelta.

Andrés Carevic no ha pedido refuerzos, al menos públicament, se la ha jugado en la reestructuración del equipo y en el seno de la dirigencia se nota tranquilidad.

Adrián Figueroa, aficionado brumoso y editor del sitio Planeta Blanquiazul expresó que para él, lo que hace falta es un creativo y el contención.

LEA MÁS: Saprissa: a pocas horas del cierre del mercado, este es el fichaje que más le urge a los morados

“Lo que pasa es que con el diez, no hay en el mercado nacional y si es un extranjero tendría que deshacerse de los que ya tiene y no creo que eso pase”, explicó.

Cartaginés
Cartaginés contrató bien, pero las lesiones le han dificultado las cosas. (Mayela López/Mayela López)

“Traería a un contención, pero no tiene claro a quien y se la jugaría con los laterales que hay, si bien es cierto, los derechos están lesionados.

LEA MÁS: Andrés Carevic niega que el problema de Cartaginés sea el gol, pese a que solo llevan uno

“Diego González puede jugar a perfil cambiado y los otros muchachos lo han hecho bien y pueden asumir, como José Mora y Claudio Montero”, dijo.

Habrá que esperar el cierre del mercado, pero el Cartaginés marcha entre los líderes y ha enfrentado las dificultades, como un verdadero equipo grande.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cartaginésandrés carevicmercado de fichajes
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.